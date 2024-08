Imagem em forma de anel preto no céu gera curiosidade em moradores dos EUA; veja

Em vídeos divulgados nas redes sociais, um anel preto misterioso flutuando no céu de Williamsburg, cidade de 15 mil habitantes no interior da Virgínia, nos Estados Unidos, intrigou moradores do local e internautas.

De acordo com informações do portal Uol, o anel preto foi avistado no fim da manhã de 13 de agosto, mas somente nesta semana começou a repercutir junto à imprensa local e na internet.

Apesar de ter despertado a curiosidade de moradores e de pessoas na internet, o anel preto misterioso ficou pouco tempo sob o céu de Williamsburg. O Corpo de Bombeiros da cidade pontuou que não foi chamado para investigar o caso.

Fenômeno pode ter sido "show pirotécnico"

Após analisarem as imagens, meteorologistas afirmaram que a causa para o aparecimento do anel misterioso foi a ação humana.

Enquanto alguns defenderam se tratar de processos químicos relacionados a atividades industriais, outros alegaram que o fenômeno seria ou um anel de fumaça, causado por um show pirotécnico ou um incidente de fogo controlado.

A rede de TV local WAVY 10, na qual os meteorologistas compartilharam as informações, afirma se tratar de um "poderoso efeito pirotécnico chamado Dragon's Breath".

Ainda segundo a emissora, o efeito foi criado no início dos anos 2000 por Paul Biersach na cidade de Madison, no estado americano do Wisconsin.

Como o vídeo do anel preto em Williamsburg acabou viralizando, Biersach disse que se divertiu com as hipóteses levantadas sobre o efeito pirotécnico, e que já é comum fazer o show.