Javier Milei, presidente da Argentina, assume namoro com ex-vedete

O presidente da Argentina, Javier Milei, assumiu namoro com a ex-vedete Amalia "Yuyito" González. Ele postou em seu perfil do Instagram uma foto com ela e a de deputada nacional Romina Diez, na noite deste sábado (24).

Ele, com 53 anos, mostrou-se na companhia de Amalia, 64, antes de participar do ato pelo 140º aniversário da Bolsa de Comércio na cidade de Rosário.

Legenda: Milei postou pela primeira vez no seu Instagram chamando Amalia, na ponta da imagem, de namorada Foto: Reprodução/Instagram

Amalia teria compartilhado a publicação do presidente, acompanhada da legenda “Saída de sexta com meu namorado” e de estrofes da música “Love Is in the Air”, de John Paul Young.

Atriz, modelo e comunicadora, Amalia é uma figura famosa do mundo do espetáculo argentino. Teria se relacionado, na década de 1980, com Carlos Menem antes de ele se tornar presidente. Mais tarde, relacionou-se com Guillermo Coppola, representante e amigo do jogador Diego Armando Maradona.

Rumores já apontavam novo casal

O romance entre o presidente e a ex-vedete começou a ser cogitado há semanas. Os dois causaram sensação no mês passado, no Teatro Colón, onde assistiram à ópera "Carmen".

No último dia 13, o casal voltou a ganhar as manchetes quando deu o primeiro beijo em público, durante um evento no Palácio Liberdade, antes conhecido como Centro Cultural Kirchner. Um dia depois, Amalia confirmou em um programa de TV o que chamou de "romance" com o presidente.

Solteiro desde abril

Milei anunciou em abril o fim do relacionamento com a humorista e imitadora Fátima Florez, sua companheira desde meados de 2023. Ele não tem filhos e nunca se casou, namorou entre 2018 e 2019 a cantora Daniela Mori.