Casal do Rio de Janeiro desaparecido no Chile é encontrado; saiba onde eles estavam

O casal brasileiro, Aurora da Silva Rodrigues, 59 , e Eraldo Rodrigues, 60, que estava desaparecido há cinco dias no Chile, foi localizado na fronteira com a Argentina. A informação foi confirmada ao jornal O Globo por um filho dos dois, que foi ao país, na noite de sexta-feira (23).

Aurora e Eraldo haviam partido de Resende, no Rio de Janeiro (RJ), na última quarta-feira (21), com planos de cruzar de carro a Argentina até a cidade de Copiapó, no Chile, onde de fato chegaram no último domingo.

Veja também Mundo Vulcão entra em erupção na Islândia pela sexta vez desde dezembro Mundo Imagens de IA mostram possível rosto de Cristo após pesquisa apontar autenticidade do Santo Sudário

No mesmo dia, pela manhã, foi realizado o último contato com a família, que desde então não havia mais tido notícias dos dois.

Onde o casal estava durante as buscas?

O site de notícias chileno 24 horas informou que o general Jorge Muñoz, chefe da Região do Atacama, disse que o casal foi localizado próximo ao Paso de São Francisco — rota que interliga as cidades de Copiapó, no Chile, à cidade de Fiambalá, na Argentina. Na via, o casal ficou preso devido a condições climáticas adversas.

O veículo de imprensa informou ainda que aparentemente os dois estavam bem de saúde.

Ainda segundo o site, Aurora e Eraldo passaram a noite no Abrigo Laguna Verde, até a chegada da equipe de resgate. O próximo passo programado é o encaminhamento do casal para Copiapó.

Cíntia Martins, nora do casal, agradeceu em rede social o apoio recebido durante o período de buscas e informou que os sogros estão sob cuidados médicos.