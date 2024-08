Casal brasileiro desaparece durante viagem ao Chile; buscas seguem há cinco dias

Um casal brasileiro desapareceu durante uma viagem ao Chile, e a família tem buscado respostas junto à Polícia e ao consulado. Aurora da Silva Rodrigues, 59, e Eraldo Rodrigues, 60, foram vistos pela última vez no domingo (18).

Eles saíram de carro de Resende, no Rio de Janeiro, no último dia 2 de agosto. Passaram pela Argentina também, e a última localização deles foi em um hotel de Copiapó, no atacama chileno.

Segundo parentes informaram ao Uol, eles viajaram em um veículo de modelo Nissan Versa da cor vermelha. "Eles gostam de viajar, sempre estavam passeando, ligavam e mandavam notícias todos os dias", disse um familiar.

Família foi ao Chile para ajudar nas buscas

O filho e a nora do casal viajaram ao Chile para ajudar nas buscas. Eles acionaram a Delegacia de Copiapó, que atua nas investigações.

Em nota ao Uol, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty informou que tomou conhecimento do caso. O Consulado-Geral do Brasil em Santiago está em contato com as autoridades e com os parentes.