Mulher fica paralisada do pescoço para baixo após fazer movimento de ioga durante aula

Uma americana de 32 anos ficou tetraplégica após cair durante uma sessão de acroyoga, prática que mistura movimentos de yoga e acrobacias. O caso aconteceu em San Diego, nos Estados Unidos, em junho deste ano. As informações são do jornal O Globo.

Abby Weiss, que é fonoaudióloga pediátrica, praticava o acroyoga há cerca de quatro anos. Em 21 de junho, ela caiu e sofreu uma fratura na medula espinhal.

Após o acidente, ela ficou internada por semanas e respirava com o auxílio de aparelhos. Agora, Abby mora com familiares em Chicago por não conseguir mais viver sozinha, e faz atividades de reabilitação para tentar recuperar movimentos.

Em entrevista à emissora americana KGTV, o pai de Abby afirmou que a filha está totalmente consciente e amedrontada. "Ela está morrendo de medo. Ela disse outro dia que parece que está em uma camisa de força, não consegue se mover. Tudo tem que ser feito por ela", explicou Rory Weiss.

Atividade em grupo

A acroyoga pode ser praticada em grupos de três pessoas e propõe exercícios de força e flexibilidade combinando acrobacias com ioga.

São inúmeros os tipos de movimentos que podem ser feitos, entre eles os vôos, onde um dos integrantes da equipe permanece deitado no chão e atua como base, com as pernas a 90 graus.