Quem é Hannah Lynch, filha de Mike Lynch vítima de naufrágio em iate na Itália

Hannah Lynch, filha do bilionário Mike Lynch, está entre uma das vítimas no naufrágio de um iate de luxo na madrugada da última segunda-feira (19), perto de Palermo, na Itália. Hannah tinha 18 anos e acompanhava o pai na viagem quando ocorreu o acidente. Informações da imprensa internacional indicam que o corpo dela foi resgatado nesta sexta-feira (23) e as buscas foram encerradas.

De acordo com o The Times, Hannah se destacava como uma aluna talentosa na prestigiada escola particular onde estudou, a Latymer Upper School, chegando a ganhar até mesmo um prêmio de inglês.

Ao jornal, os amigos de Hannah a descrevem como uma menina gentil, amável e inteligente, além de ser uma feminista convicta.

Segundo eles, a garota pretendia estudar inglês na Universidade de Oxford, seguindo os passos da irmã mais velha, de 21 anos, que estuda física.

Mike Lynch

Lynch, de 59 anos, bilionário conhecido como o "Bill Gates britânico", comemorava em seu iate de luxo, ao lado de amigos, colaboradores e advogados o início de sua "segunda vida", com a absolvição em um processo, em junho deste ano.

Nos últimos anos, o empresário ganhou as manchetes principalmente por um julgamento em um caso de fraude ligado à venda da empresa de software Autonomy, fundada por ele, para o grupo americano HP por US$ 11 bilhões (18,3 bilhões de reais em valores da época), em 2011.

Em 2023, ele foi extraditado do Reino Unido para os EUA para ser julgado no caso, mas foi absolvido em junho após um julgamento em São Francisco, Califórnia. “Mal posso esperar para voltar ao Reino Unido e me reconectar com o que mais amo: minha família e a inovação em minha área”, disse ele na época.

Além do bilionário e da filha, as outras quatro pessoas desaparecidas na segunda-feira eram Jonathan Bloomer - presidente do Morgan Stanley International, uma subsidiária do banco americano - e a esposa, e Chris Morvillo - advogado que defendeu Mike Lynch no julgamento nos EUA - e a esposa.