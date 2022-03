Quais as chances de uma guerra nuclear e como esse conflito impactaria o Brasil

A escalada sucessiva de ameaças e ataques russos na Ucrânia aumenta os temores sobre a segurança mundial. Após a Rússia invadir o espaço aéreo da Suécia nesta quarta (2), os Estados Unidos alertaram para o perigo de uma possível guerra nuclear. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, países detentores das temidas bombas assinaram documento em que se comprometem a não iniciar o conflito atômico. Mesmo assim, ainda há chances de uma guerra nuclear? Como o Brasil seria afetado?

No mundo, existem mais de 13 mil ogivas, que são foguetes, projéteis ou mísseis com armas nucleares encapsuladas – e o número já foi muito maior: durante a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos tinham, juntos, mais de 60 mil ogivas.

Atualmente, a Rússia, herdeira da União Soviética, é detentora do maior número, com pelo menos 5,9 mil ogivas. Em seguida, os Estados Unidos, com 5,4 mil. Só então temos a China no ranking, com 350 ogivas. Ou seja, mais de 90% dessas armas estão concentradas na Rússia e Estados Unidos.

Depois dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, foram criados diversos tratados e organizações, como a própria Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), para evitar outros ataques nucleares. No entanto, países considerados como grandes potências, como Rússia e Estados Unidos, continuaram a se armar e investir em armamentos nucleares.

Legenda: Depois dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, foram criados diversos tratados e organizações para evitar outros ataques nucleares Foto: Shutterstock

Qual seria o estrago de uma bomba nuclear nos dias de hoje?

Desde as explosões no Japão, as armas nucleares evoluíram. O professor Carlos Alberto Santos, do departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC), afirma que o estrago atualmente seria muito maior. "As bombas de hoje são 100 vezes maiores que a bomba atômica que destruiu Hiroshima. Imaginem então que uma única bomba atual pode destruir facilmente uma grande cidade do mundo com 5 milhões de pessoas", disse.

Marcelo Uchôa, professor de Direito Internacional Público da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), acredita que a possibilidade de uma guerra nuclear é remota, no entanto, "a história já provou que a humanidade é capaz de usar bombas nucleares e fazer isso consigo e com o planeta. Não dá para brincar com a ameaça". Caso se torne uma guerra nuclear, "não terá fim".

Legenda: No fim da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética possuíam, juntos, mais de 60 mil armas nucleares Foto: Shutterstock

O confronto nuclear total destruiria toda a humanidade e, segundo o professor Carlos Alberto, mataria, inicialmente, 2 milhões de pessoas, se localizada no Hemisfério Norte.

Sarah Lima, especialista em Direito Internacional, não vê a possibilidade como tão remota assim.

"Apesar de improvável, eu não diria que as chances são tão remotas, com base nas ameaças do estado russo e dos treinamentos que vêm sendo realizados", afirma.

No entanto, não descarta a possibilidade da ameaça nuclear "estar sendo utilizada como blefe para barrar a interferência de outros países".

Uchôa também concorda com a especialista e diz que "a ponderação da possibilidade é mais um confronto de palavras do governo russo".

Legenda: Rússia e Estados Unidos detém mais de 90% das ogivas nucleares existentes em todo o mundo Foto: Shutterstock

Outra consequência de uma guerra nuclear em grandes proporções é o inverno nuclear, pontua o físico Carlos Alberto. "Ele [o inverno nuclear] se constitui numa mudança radical do nosso meio-ambiente, devido ao calor e radiação gerados numa guerra nuclear de grandes proporções", explica

"A camada de ozônio seria parcialmente destruída, uma enorme quantidade de poeira levantada pelas explosões bloquearia a luz solar, levando a temperaturas glaciais em todo o planeta por várias semanas. Nenhuma parte do planeta estaria protegida", emenda o professor. Essa teoria, no entanto, não tem unanimidade entre os cientistas.

Mundo Chernobyl: saiba onde fica e quais os riscos da invasão russa à usina nuclear Localização estratégica motivou russos a invadirem o local; governo ucraniano teme "outro desastre ecológico" Legenda: Usina nuclear de Chernobyl foi invadida ontem, quinta-feira (24), por militares russos Foto: Shutterstock Localizada na Ucrânia, a Usina de Chernobyl foi tomada por militares russos nesta quinta-feira (24), informou o governo da Ucrânia. Desativada há mais de 20 anos, a localização da usina é estratégica nas movimentações do conflito entre Ucrânia e Rússia. Mykhailo Podolyak, conselheiro da presidência da Ucrânia, afirmou que a região é um depósito de resíduos nucleares e que o ato da Rússia é uma das "ameaças mais sérias para a Europa no momento". O desastre nuclear acontecido em 1986 decorreu da explosão do reator 4 após um teste de segurança mal-sucedido, o que acabou liberando uma enorme nuvem radioativa, que se espalhou por boa parte da Europa. A consequência imediata foi a morte de 31 pessoas, mas outras dezenas ou até centenas de milhares perderam a vida para doenças como o câncer, relacionadas aos altos níveis de radiação. O número de vítimas até hoje não é consenso. Onde fica Chernobyl? Chernobyl foi a primeira usina nuclear da Ucrânia, com obras concluídas em 1977, quando o território ainda pertencia à antiga União Soviética. O país é referência em energia nuclear, sendo o segundo maior gerador da Europa, atrás apenas da França. A localização de Chernobyl é um dos principais fatores para a estratégia do domínio russo: fica a 120 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia e sede do governo, e Pripyat, cidade ucraniana que ficava próxima dos reatores, fica um pouco abaixo da fronteira com a Bielorrúsia. Leia mais Mundo O que aconteceu em Chernobyl? Entenda a catástrofe da usina nuclear na Ucrânia em 1986 Mundo Radiação aumenta em Chernobyl após tomada de usina pelos russos Quais os riscos da invasão em Chernobyl? Mesmo com ações interrompidas na usina nuclear, o espaço funciona como depósito de resíduos nucleares e operações no local são constantemente monitoradas para controlar o índice radioativo do local. Para evitar novos acidentes, os reatores precisam de abastecimento constante de eletricidade e água que podem ser afetados com a invasão. Hoje, os níveis de radiação do local registraram aumento, segundo especialistas da agência nuclear da Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica já disse que estão gravemente preocupados com a situação. "É de vital importância que as operações das instalações nucleares permaneçam seguras e protegidas naquela zona e não sejam afetadas ou interrompidas de forma alguma", disse Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da AIEA. O Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia ressaltou que a invasão pode causar "outro desastre ecológico". Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo Assuntos Relacionados Produtos/mundo VC Repórter (85) 99969-0752 Flagrou algo? Envie para nós Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE

Como o Brasil seria afetado?

O Brasil não possui bombas atômicas, apenas usinas nucleares, a exemplo da localizada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Apesar de possuir tecnologias para a fabricação de uma, após um acordo de salvaguardas com a Argentina, em 1991, o país se comprometeu a não desenvolver armas atômicas, mantendo a América do Sul desnuclearizada, explica Carlos Alberto.

Legenda: Ataques nucleares são remotos, mas não devem ser descartados, segundo especialistas Foto: Shutterstock

No caso de um ataque com bombas nucleares, Sarah Lima diz que um efeito imediato no Brasil seria "o aumento da inflação e dos preços de diversos produtos, assim como a possibilidade de escassez de determinados produtos importados. Além disso, definitivamente não haveria qualquer espaço para "neutralidade"", afirma.

Para Uchôa, o Brasil não vai conseguir fugir do conflito, apesar de não participar diretamente, isso porque há relações de comércio bilaterais com a Rússia. "O Brasil forma o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com a Rússia. Já se vê que os commodities vão elevar o preço, petróleo, ferro, minérios em geral. Com a Rússia caindo no seu poder, haverá um efeito cascata no mundo todo", afirma.