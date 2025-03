Silvero Pereira, de 42 anos, falou sobre a recente descoberta da hipertensão, em entrevista à Quem, durante participação no tradicional Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (9).

O ator, que está no ar em “Garota do Momento”, contou que o diagnóstico o fez reavaliar hábitos. "Muitas pessoas que eu conheço, que são do meu meio, também foram fazer exames para entender. Eu também não entendia sobre isso. Hoje em dia é uma doença bem comum e é uma doença silenciosa", disse.

Silvero Pereira relata dores de cabeça frequentes

Segundo o cearense, as suspeitas começaram quando ele passou a sentir dores de cabeça ininterruptas: "Fui ao médico fazer exames e aí eu entendi que eu tinha pressão alta.”

“Mas é tudo controlável, desde que você tenha um acompanhamento, faça exercícios, cuide da sua alimentação. O importante é se diagnosticar e tratar", alertou Silvero.

O ator destacou que já é adepto de hábitos saudáveis, e que a descoberta do problema silencioso só o fez levar a saúde ainda mais a sério. "Depois disso a gente precisou repensar a alimentação e aí a gente tem tido resultados melhores. Cheguei a emagrecer uns 6 quilos. Agora eu estou com mais massa magra e estou me sentindo um pouco mais forte", explicou.

“Eu não estou preocupado com essa parte estética. Todo corpo é para ser feliz como tem que ser, como se acha. Eu me sinto feliz treinando, isso me dá energia, me dá força para continuar trabalhando, pensando, criando. Para mim, isso é o que interessa", acrescentou ele, que disse apreciar a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Beija-Flor de Nilópolis.