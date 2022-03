Rússia exige retirada de armas nucleares dos EUA que estão espalhadas pela Europa

A presença de bombas nucleares no continente europeu tem sido um dos motivos utilizados por Vladimir Putin, presidente da Rússia, para justificar a mobilização do arsenal nuclear russo. O chefe de estado alega que essa movimentação é para se defender dos avanços da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Mesmo que a organização não divulgue a quantidade de armas nucleares dos Estados Unidos na Europa, estima-se que há cerca de cem bombas atômicas B61 distribuídas entre cinco países.

Segundo as informações do UOL, o chanceler russo, Sergey Lavrov, afirmou, em assembleia na ONU, que os EUA são os responsáveis por criar um clima de insegurança e exigiu que as armas nucleares americanas sejam retiradas do terrirório europeu.

De acordo com a FAS (Federação de Cientistas Americanos), há ao menos cem bombas nucleares americanas na Europa atualmente. Elas estão distribuídas por seis bases aéreas de cinco países da Otan da seguinte forma:

15 bombas em Kleine Brogel, na Bélgica

15 bombas em Büchel, na Alemanha

20 bombas em Aviano, na Itália

15 bombas em Ghedi, na Itália

15 bombas em Volkel, na Holanda

20 bombas em Incirlik, na Turquia.

Armas nucleares na Europa

Os EUA mantêm armas nucleares na Europa desde a década de 1950 como parte do acordo firmado na criação da Otan. A organização explicou que as armas americanas "para defesa coletiva".

"Para garantir a segurança de seus aliados, os Estados Unidos espalharam um número limitado de armas B61 em determinados locais da Europa; as armas estão sob custódia e controle dos EUA em total conformidade com o NPT (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, na sigla em inglês)", diz trecho do comunicado.

As ogivas estão desativadas e são mantidas em cofres subterrâneos, com códigos de acesso em posse apenas de americanos, afirma o o Centro de Controle e Não Proliferação de Armas.

As bombas B61

O Arquivo de Armas Nucleares descreve as B61 como "uma família de armamentos". A potência delas depende do modelo, que pode variar entre 0,1 kt (quilotons) e 400 kt, segundo a FAS.

De acordo com a NNSA (Administração Nacional de Segurança Nuclear), até 2025 os modelos que estão na Europa devem ser substituídos por bombas B61-12, que são mais modernas e possuem maior precisão para acertas alvos.