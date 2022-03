Rússia e Ucrânia farão 3ª rodada de negociações; delegações concordaram em criar corredores humanitários

Durante mais uma rodada das negociações, nesta quinta-feira (3), as delegações da Rússia e Ucrânia concordaram com um terceiro encontro que ocorrerá na próxima semana e também com a criação de corredores humanitários para a retirada de civis das áreas de conflito e a entrada de medicamentos.

Após o término da reunião, o assessor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, publicou a informação em seu Twitter. "A segunda rodada de negociações terminou. Infelizmente, os resultados que a Ucrânia precisa não estão disponíveis. Só há solução para a organização dos corredores humanitários", disse.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX