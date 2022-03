Repórter se assusta com explosão em Kiev durante transmissão ao vivo; veja vídeo

Os avanço das tropas russas na Ucrânia tem ganhado a atenção da imprensa internacional, com coberturas ao vivo sobre os ataques. Na última quarta-feira (2), segundos após encerrar sua participação ao vivo na emissora de TV americana CBS, o repórter correspondente Charlie D'Agata foi surpreendido por duas fortes explosões, em Kiev, capital da Ucrânia.

>> Conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao oitavo dia nesta quinta-feira (3); acompanhe em tempo real

Um clarão devido às explosões iluminou o cenário ao fundo, onde o jornalista fazia a cobertura. Charlie correu junto com a equipe de TV para se proteger. "Duas das maiores explosões que eu já vivenciei acabaram de explodir em Kiev", escreveu Charlie D'Agata nas redes sociais, relatando o ocorrido aos seguidores.

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx