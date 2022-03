Conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao oitavo dia nesta quinta-feira (3); acompanhe em tempo real

O conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao 8º dia nesta quinta-feira (3). A invasão russa ao país ucraniano ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro, e cidades como Kiev viraram cenário de destruição. Em meio à guerra, o preço do petróleo chegou a subir para mais de US$ 110 na quarta-feira (2).

O encarecimento do petróleo acontece em meio às preocupações com o efeito das sanções sobre as exportações desta commodity por parte de Moscou. A Rússia é o terceiro maior produtor mundial.

Um barril de WTI subiu 6,5%, chegando a US$ 110,18, horas depois de o barril de Brent também aumentar. Trata-se de um recorde para o WTI, desde 2013, e para o Brent, desde 2014.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.

