Entenda o que é a Otan e como pode interferir no conflito da Rússia com Ucrânia

Em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o nome da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é sempre lembrado. Inclusive, Vladimir Putin, presidente russo, já disse que a causa do conflito é o fato da Ucrânia querer ingressar a Otan. A organização foi fundada em 1949, depois da Guerra Fria, com objetivo de estabelecer um apoio militar entre os países participantes.

Feita entre países da América do Norte e Europa, a Otan visava proteger os países da Europa da expansão da extinta União Soviética e combater o comunismo após a Segunda Guerra. De início, eram doze países. Hoje, já são 30.

A principal vantagem dos países que participam da Otan é a defesa coletiva, artigo 5º do Tratado. Dessa forma, mesmo que a força militar de um país sozinho seja pouca, com o apoio vindo de seus aliados, pode se tornar enorme.

Porque a Rússia não aprova que a Ucrânia faça parte da Otan?

Quando a União Soviética acabou, em 1991, as 15 regiões que a compunham se tornaram países independentes. A Rússia é a grande herdeira da hegemonia soviética, inclusive no arsenal bélico e nuclear. E a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, perdendo apenas para a Rússia.

Apesar de não integrar a Otan, a Ucrânia faz fronteiras com vários países que assinaram o Tratado e é vista como uma importante aliada. Qualquer ameaça nestas fronteiras seria crucial para que as forças da Otan fossem acionadas.

Caso a Ucrânia ingresse de fato na Otan, Putin entende como uma ameaça, pois a força bélica e nuclear do país ucraniano são multiplicadas e a Rússia corre o risco de perder sua hegemonia no Leste Europeu.

Os russos já chegaram, inclusive, a pedir que a aliança não se expandisse mais para o Oriente e o pedido não foi atendido.

Quais países do Leste Europeu participam da Otan?

Com a não obediência ao pedido de Putin, países que integravam a antiga União Soviética e ficam ao leste da Europa acabaram por ingressar a Otan, como Polônia, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca e Hungria.

Como a Otan pode interferir no conflito entre Rússia e Ucrânia?

A Organização já se manifestou dizendo que irá aumentar a sua presença nas fronteiras dos países integrantes ao Leste Europeu. "São forças robustas e prontas para o combate", disse a Otan.

Os Estados Unidos, que também integra a Otan, já colocou 8,5 mil soldados em alerta caso precisem agir pela Otan.

