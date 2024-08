Fundador do aplicativo Telegram, russo Pavel Durov é preso na França

O fundador e CEO do aplicativo de mensagem Telegram, o russo Pavel Durov, foi detido neste sábado (24) no aeroporto de Bourget, nos arredores de Paris. A informação é da imprensa francesa e do G1.

O russo estava desembarcando de seu jato particular, após uma viagem para o Azerbaijão, quando os agentes anunciaram a prisão.

Durov é acusado de ser cúmplice de tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes porque o Telegram não oferece ferramenta de moderação e não coopera com as autoridades que combatem esses crimes.

A plataforma ainda não se posicionou sobre o caso.

Telegram

O aplicativo de mensagem desenvolvido por Durov é cercado de controvérsias em vários países, incluindo o Brasil. Criado em 2013 por Pavel e pelo irmão dele, Nikolai Durov, o mensageiro tem servidores em diversas partes do mundo e as mensagens são encriptadas, garantindo o sigilo entre quem envia e quem recebe.

A empresa constantemente nega a cooperação em investigações policiais alegando que não tem acesso aos dados trocados entre os usuários. A sede da empresa fica em Dubai, nos Emirados Árabes, dificultando que os executivos sejam notificados de decisões judiciais de países onde a plataforma funciona.