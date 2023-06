Após condenar turista por tocar em filhote de bisão, EUA buscam outros suspeitos de contato

Após condenar turista por interagir com um filhote de bisão, os Estados Unidos anunciaram a busca por mais dois homens que tiveram contato com o animal em um parque nacional no estado de Wyoming. As informações são do portal g1.

Na última semana, um homem foi condenado a pagar multa de U$ 500,00 por causar o sacrifício do mamífero. Clifford Walter, de 78 anos, alegou que tentou apenas salvar a vida do filhote.

O novo caso ocorreu no último domingo (4), quando dois turistas foram vistos se aproximando e tocando o filhote de bisão no parque de Grand Teton.

Segundo a direção do local, uma investigação foi instaurada para apurar o caso. O equipamento pediu a ajuda da população para buscar os turistas. A administração do Grand Teton também informou que o filhote não foi rejeitado de seu bando.

"No domingo, 4 de junho, aproximadamente às 13h, dois indivíduos foram vistos se aproximando e tocando um filhote de bisão no extremo sul de Elk Ranch Flats, no Parque Nacional Grand Teton. O incidente está atualmente sob investigação e o parque está pedindo qualquer informação", disse, em comunicado, a direção do parque.

Distância de animais selvagens

O Serviço de Parques Nacionais reforçou os regulamentos que exigem que pessoas fiquem a pelo menos 23 metros de distância de toda a vida selvagem que habita o Parque Nacional de Yellowstone, incluindo bisões, alces e veados, e no mínimo a 91 metros de distância de ursos e lobos.

"O desrespeito a esses regulamentos pode resultar em multas, ferimentos e até morte", alerta a autoridade. "A segurança desses animais, assim como a segurança humana, depende de todos usarem de bom senso e seguirem essas regras simples", complementou.