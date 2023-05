Filhote de bisão é sacrificado após contato indevido com homem nos EUA; entenda

Um filhote de bisão teve de ser sacrificado após se separar de seu rebanho, no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, e ter sua rota interferida por um homem que o perturbou e prejudicou sua sobrevivência na natureza.

O recém-nascido foi sacrificado na última terça-feira (23), segundo a revista Galileu, com base em informações do Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos.

O órgão relatou que o animal se separou da mãe quando seu rebanho cruzava o rio Lamar, um afluente do rio Yellowstone, no noroeste de Wyoming, na noite de sábado (20). Depois disso, um homem branco de camisa azul e calça preta, com idade entre 40 e 50 anos, se aproximou do filhote perdido e o empurrou do rio para a estrada.

Horas depois, visitantes do parque observaram o bisão caminhar entre carros e pessoas. Guardas florestais foram acionados para tentar reunir o filhote ao rebanho e evitar risco tanto para o animal como para os transeuntes. Contudo, a tentativa foi em vão. Isso porque, segundo o Serviço de Parques Nacionais, "a interferência de pessoas pode fazer com que a vida selvagem rejeite seus descendentes".

Humanos devem ficar distantes

O Serviço de Parques Nacionais lembrou ainda que existem regulamentos que exigem que pessoas fiquem a pelo menos 23 metros de distância de toda a vida selvagem que habita o Parque Nacional de Yellowstone, incluindo bisões, alces e veados, e no mínimo a 91 metros de distância de ursos e lobos.

"O desrespeito a esses regulamentos pode resultar em multas, ferimentos e até morte", alerta a autoridade. "A segurança desses animais, assim como a segurança humana, depende de todos usarem de bom senso e seguirem essas regras simples", complementa.

No momento, as autoridades policiais de Yellowstone estão pedindo às pessoas informações sobre o homem que comprometeu a sobrevivência do filhote de bisão.