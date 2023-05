Carro invade Vaticano em alta velocidade e motorista é preso

Um homem foi preso após invadir o Vaticano em um carro em alta velocidade na noite desta quinta-feira (18). Segundo as autoridades locais, o incidente ocorreu por volta das 20h, quando o suspeito passou pela Porta de Sant'Ann, uma das várias entradas que separam o Vaticano de Roma, na Itália.

Antes de ser preso, ele chegou a um pátio central do Palácio Apostólico. O Vaticano se pronunciou sobre o caso em nota, alegando que um oficial da Guarda Suíça disparou uma arma e atingiu o carro. De acordo com a entidade, o homem tinha um "estado de espírito instável" e não chegou perto da casa de hóspedes, onde mora o Papa Francisco.

Médicos da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano constataram um grave estado de alteração psicofísica do homem.

No comunicado, o Vaticano descreveu que, antes da invasão, o suspeito tentou entrar, mas foi impedido pela Guarda Suíça por não apresentar as autorizações necessárias. Então, ele teria manobrado o veículo para ganhar velocidade e correu pelo portão.

"O motorista saiu de forma independente [do veículo] e foi parado e preso pelo Corpo de Gendarmaria", explicou o Vaticano. O homem está detido na prisão da cidade-Estado.