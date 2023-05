Três crianças e um bebê são encontrados vivos 16 dias após queda de avião na Amazônia colombiana

Após um avião cair na floresta amazônica da Colômbia, três crianças e um bebê sobreviveram e foram encontrado vivos depois de 16 dias. Eles estavam perdidos desde 1º de maio, e equipes de busca localizaram o grupo nesta quarta-feira (17).

Na queda da aeronave, a mãe das crianças e outros dois adultos morreram. O bebê tem 11 meses, enquanto as crianças têm 13, 9 e 4 anos. O grupo vivia em uma comunidade indígena.

O presidente da colombia, Gustavo Petro, declarou que a localização das crianças foi uma "alegria para o país". "Depois de árduos esforços de busca de nossas forças armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas na queda do avião", escreveu no Twitter.

O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.

Queda de avião

A queda da aeronave ocorreu no começo de maio depois de decolar de uma área florestal conhecida como Araracuara com destino a San José del Guaviar. Essa é uma das cidades da Amazônia colombiana, localizada a quase 390km de Bogotá.

Como era uma área remota, as buscas foram dificultadas. Apenas na terça-feira (16) que os soldados e indígenas de comunidades próximas conseguiram se aproximar do local da queda. Lá, encontraram pertences e uma fruta mordida.

A Defesa Civil detalhou que, antes do acidente, piloto reportou problemas no motor do avião.