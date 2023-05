Sistema de som de trem na Áustria é invadido e transmite discurso nazista de Hitler

O sistema de som de um trem na Áustria foi invadido e transmitiu um discurso nazista de Adolf Hitler por 20 minutos na noite do último domingo (14). Passageiros do veículo com destino à Viena logo reconheceram a voz do ditador e os gritos de “Heil Hitler” e “Sieg Heil!” (”Viva a vitória”, expressão alemã nazista). As informações são do Estadão.

O áudio gerou pânico geral, pois o país tem um forte histórico de ocupação nazista e legislação rígida contra o uso de propaganda e símbolos do regime.

Schlomo Hofmeister, um dos passageiros do trem, revelou que os funcionários ferroviários não se mobilizaram para informar ao público o que estava acontecendo, o que contribuiu para o desespero das pessoas.

"As pessoas ficaram chocadas, outras em pânico e outras chateadas. Mas outros começaram a rir de constrangimento, suponho", afirmou.

Suspeitos são identificados

A operadora ferroviária nacional da Áustria, ÖBB, informou que dois suspeitos foram identificados como autores do incidente. O caso foi relatado à polícia.

Segundo o comunicado, os dois não tinham autorização para acessar o sistema de comunicação, não eram funcionários e tocaram “música e textos nacional-socialistas”. “Pedimos desculpas aos passageiros pela situação desagradável e nos distanciamos claramente do conteúdo”, diz o comunicado.

De acordo com o jornal austríaco Der Standard, eles teriam utilizado uma chave que os ferroviários possuem para acessar o interfone e reproduziram as gravações de um celular.

A polícia austríaca informou que os acusados serão interrogados “o mais rápido possível”. A investigação está a cargo do Gabinete Estatal para a Proteção da Constituição e Combate ao Terrorismo.