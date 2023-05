Brasileiro morre atropelado por trem na Espanha

O brasileiro Antônio de Pádua Barbosa da Costa, de 30 anos, morreu atropelado por um trem ao tentar atravessar os trilhos, na Espanha, no último domingo (14). De acordo com a polícia, o piauiense estava voltando sozinho de um festival quando o acidente aconteceu. As informações são do g1.

Segundo Maria Fátima Barbosa, mãe da vítima, ele estava alcoolizado e foi aconselhado por policiais a retornar para casa.

"Os policiais abordaram o Antônio uma hora antes do acidente, voltando do festival sozinho, viram que ele estava alcoolizado, e recomendaram que fosse para casa. Ele ao invés de dar a volta, tentou atravessar os trilhos, quando foi atingido pelo trem. Foi um acidente, uma fatalidade", disse ela.

O corpo de Antônio foi esmagado pelo trem e ficou desfigurado. A mãe contou que só conseguiu identificar o filho por conta da tatuagem no peito com o nome da filha dele, Ana Vitória, de 6 anos.

Antônio morava há dois anos na Europa como carpinteiro na construção civil em Portugal, mas estava prestando serviço a uma empresa na Espanha há seis meses.

"Ele estava construindo uma casa na nossa cidade natal, em Uruçuí, no Piauí. O Antônio veio pra Europa só para trabalhar, ele pretendia voltar ao Brasil em janeiro de 2024 e morar com a filha", contou.

A família criou uma vaquinha para arrecadar dinheiro para a cremação do corpo em uma funerária na Espanha. O processo custa R$ 31 mil.