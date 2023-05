Jovem americano morre esmagado pelo próprio carro horas após formatura

Um jovem americano de 22 anos morreu horas depois de receber o diploma universitário, esmagado pelo próprio carro, após uma falha no equipamento para a troca de pneus. As informações são do Extra.

O acidente ocorreu no estacionamento de um prédio residencial estudantil, no condado de Montgomery, em Ohio, no último dia 7 de maio.

Naquele domingo, Ian Brunner recebeu o diploma do curso de engenharia mecânica pela Universidade de Dayton. Momentos depois, à noite, ele precisou trocar um pneu de seu veículo.

No entanto, o equipamento chamado de macaco automotivo, usado para erguer o carro, perdeu pressão, cedeu e fez o veículo cair e esmagar o corpo do jovem.

Amigos ainda tentaram resgatar Ian e retirar o carro, mas o jovem não tinha sinais de vida e foi declarado morto ainda no local pelo serviço de emergência. Ele era natural de Pittsburgh, no estado vizinho da Pensilvânia.

Reconstrutor

Conforme postagens nas redes sociais, Ian adorava carros e tinha apreço particular pelo seu Miata preto (modelo de 1994), compartilhando imagens de restauração do veículo.

Em comunicado, a Universidade de Dayton pediu "que a comunidade mantenha a família, amigos e entes queridos deste jovem nas suas orações”.