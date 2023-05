Influencer afirma que a voz foi clonada em golpe contra seu pai; entenda

O influencer Dario Centurione usou as redes sociais para alertar sobre uma possível clonagem da sua voz por inteligência artificial (IA). Ele diz que o método foi usado por criminosos ao aplicarem um golpe por telefone contra o seu pai, que perdeu R$ 600 com a estratégia.

O administrador da página Almanaque SOS mostrou um print de uma conversa com seu pai para explicar a situação. O homem teria recebido uma ligação, supostamente do filho, pedindo um empréstimo, que foi feito em seguida via pix.

Com a explicação, Centurione desconfiou que sua voz tivesse sido gerada via IA e tirou a dúvida com um especialista. Este, por sua vez, explicou que pessoas que produzem muito conteúdo audiovisual para as redes podem estar suscetíveis a esse tipo de clonagem.

O influenciador publicou um vídeo explicando o assunto:

⚠️ Crie agora uma PALAVRA CHAVE ⚠️ pic.twitter.com/isY8vC3nWM — Almanaque SOS (@almanaquesos) May 8, 2023

No vídeo, ele informou que há recursos que permitem extrair o timbre da voz original para criar novas frases com uma voz semelhante.

Para evitar que mais pessoas caiam em um golpe do tipo, ele aconselhou a criação de uma palavra de segurança com pessoas próximas.

“Você e sua família vão escolher uma palavra que só vocês sabem e, se desconfiarem que algo está estranho, é só perguntar a palavra”, sugeriu.