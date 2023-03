Entenda o que é Midjourney, a inteligência artificial que gerou foto do Papa Francisco que viralizou

No último fim de semana, uma imagem do Papa Francisco vestindo uma jaqueta puffer branca viralizou nas redes sociais e chegou a se tornar notícia em diversos veículos de comunicação. No entanto, a foto não é real. Ela foi criada por inteligência artificial.

Intitulada Midjourney, a IA é uma ferramenta programada para gerar imagens realistas a partir de textos. A do pontífice, por exemplo, foi criada após instruções do artista Pablo Xavier.

Xavier começou a usar a plataforma no ano passado, passando a gerar várias imagens de personalidades usando peças de streetwear. Entre os famosos, estão Oprah Winfrey, Barack Obama e Joe Biden.

Pertencente a uma startup criada por um laboratório de pesquisa independente nos Estados Unidos, a inteligência artificial é uma das plataformas generativas hiper-realistas, como Stable Difussion e Dall-E, que vem se popularizando na internet.

INVESTIMENTOS

Com a crescente e popular evolução das inteligências artificiais, diversas empresas de tecnologia têm tentado garantir sua “fatia de bolo”. No caso do Midjourney, o principal interessado é o grupo Alphabet, dono do Google, que já declarou estar investindo na inteligência artificial.

Além da plataforma, a gigante da tecnologia afirmou ter contratado a AI21, importante rival da OpenAI, proprietária do ChatGPT.

Ainda em testes, o Midjourney foi atualizado neste mês, e deverá ter resultados cada vez mais realistas.