Os passageiros infectados com o hantavírus foram retirados da embarcação e encaminhados de barco para o porto da Praia, em Cabo Verde, nesta terça-feira (5). O Ministério da Saúde do país africano montou uma operação para garantir a transferência por ambulância aérea.

Conforme a CNN Brasil, com informações da Reuters, três passageiros infectados com o vírus já devem ser levados, em duas ambulâncias aéreas, nas próximas horas.

Apesar da operação, o navio de cruzeiro, operado pela empresa holandesa Oceanwide Expeditions, permanece atracado na mesma localidade. As autoridades seguem gerenciando essa emergência médica.

A embarcação saiu de Ushuaia, cidade no extremo sul da Argentina, em 1º de abril. No caminho, passou por regiões remotas do Atlântico Sul, como Antártida, Geórgia do Sul, Tristan da Cunha, Santa Helena e Ilha de Ascensão.

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O que é o hantavírus?

O hantavírus, pertencente à família Hantaviridae e ao gênero Orthohantavirus, é responsável por causar infecção em humanos. A doença se apresenta principalmente na forma de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus.

Sintomas

Conforme o Ministério da Saúde, a fase inicial da hantavirose é caracterizada por febre, dores no corpo, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. No entanto, em casos mais graves, o paciente pode registrar:

Febre;

Dificuldade de respirar;

Respiração acelerada;

Tosse seca;

Pressão baixa;

Aceleração dos batimentos cardíacos.

Formas de transmissão

Apesar dos casos registrados, a disseminação do hantavírus é considerada rara. Isso porque a transmissão ocorre principalmente através de roedores silvestres.

A transmissão também pode ocorrer pela inalação de partículas contaminadas presentes na poeira de locais com presença de urina, fezes ou saliva de roedores infectados.