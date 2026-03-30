Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pelo menos 24 tipos de vírus foram furtados de laboratório da Unicamp

Caso de furto de vírus em laboratório do Instituto de Biologia da Unicamp chamou atenção do País.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:47)
País
Fotos mostram entrada da Unicamp e professora Soledad Palameta Miller.
Legenda: Professora teria manipulado amostras de vírus na Unicamp, mesmo sem autorização.
Foto: Divulgação/Reprodução.

No caso do furto de vírus de um laboratório do Instituto de Biologia da Unicamp, ocorrido em fevereiro deste ano, pelo menos 24 cepas diferentes foram levadas do local, incluindo o dos vírus da dengue, chikungunya, zika, herpes e coronavírus humano.

As informações foram reveladas em matéria do Fantástico, que apurou detalhes do furto pelo qual a professora Soledad Palameta Miller, ligada à Faculdade de Engenharia de Alimentos da instituição, foi presa no último dia 23.

A docente recebeu liberdade provisória pela Justiça e responderá por crimes como expor a perigo a vida e saúde de outras pessoas, transporte irregular de organismo geneticamente modificado e fraude processual, de acordo com a Justiça Federal. 

Veja também

teaser image
País

O que se sabe sobre o furto de amostras de vírus em laboratório de maior segurança na Unicamp (SP)

teaser image
País

Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo

O veterinário e doutorando Michael Edward Miller, marido de Soledad, também é suspeito do furto de material biológico do local, um laboratório de nível 3 de biossegurança (NB-3), considerado o mais rigoroso do Brasil.

Relembre o caso

As investigações da Polícia Federal apontam que, em 13 de fevereiro, as amostras do vírus sumiram do laboratório de virologia do Instituto de Biologia da Unicamp.

Segundo o Fantástico, Michael foi visto entrando e saindo do local em horários considerados incomuns e carregando objetos. Pela câmera de segurança, foi possível saber que o casal frequentava o laboratório pelo menos desde novembro do ano passado

O material biológico só foi encontrado pela PF mais de um mês após o início das apurações do caso, no dia 23 de março, nos laboratórios da Faculdade de Engenharia de Alimentos, onde Soledad atuava.

Conforme investigação, a professora teria descartado material biológico e alterado rótulos e marcações de outras amostras, escondidas em outro laboratório, após o início da operação policial.

Apesar do manuseio de amostras de vírus de maneira irregular, a direção do Instituto de Biologia da Unicamp informou que não há risco generalizado de contaminação. Já a Universidade afirmou que o furto é um "caso isolado em consequência de circunstâncias atípicas".

Assuntos Relacionados
Imagem de uma rua movimentada com carros e um veículo se aproximando, capturada por uma câmera de segurança, com foco na esquina e trânsito intenso.
País

Mulher atropela quatro crianças enquanto entrava em condomínio em Guarulhos

Uma das crianças ficou presa na parte inferior do veículo.

Redação
Há 1 hora
Construção baixa de paredes amarelas parcialmente destruídas, com aberturas sem portas, vegetação alta ao redor e prédios ao fundo.
País

Reajuste de pensões de vítimas do acidente de Césio-137 é aprovada por deputados de Goiás

Valores estavam sem reajuste há cerca de sete anos.

Redação
30 de Março de 2026
Fotos mostram entrada da Unicamp e professora Soledad Palameta Miller.
País

Pelo menos 24 tipos de vírus foram furtados de laboratório da Unicamp

Caso de furto de vírus em laboratório do Instituto de Biologia da Unicamp chamou atenção do País.

Redação
30 de Março de 2026
Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo
País

Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo

Aeronave pousou em segurança após o ocorrido.

Redação
30 de Março de 2026
Destroços de uma aeronave espalhados em uma área de vegetação, com partes completamente queimadas e ainda soltando fumaça. Entre os restos carbonizados, é possível ver fragmentos metálicos retorcidos e objetos parcialmente destruídos sobre a grama. O local aparenta ser uma área rural, com vegetação ao redor do ponto de queda.
País

Pai e filho morrem em acidente de avião de pequeno porte no Rio de Janeiro

As circunstâncias da queda da aeronave ainda são apuradas.

Redação
29 de Março de 2026
País

Mãe de Isabella Nardoni faz homenagem nos 18 anos da morte da filha: ‘dia mais difícil da vida’

Isabella foi morta aos 5 anos em 29 de março de 2008 em São Paulo

Redação
29 de Março de 2026
A mãe expôs o filho após postagem machista em perfil secreto e viralizou nas redes.
País

Mãe 'invade' rede social do filho adolescente para repreender postagem machista

Adolescente de 15 anos foi punido após mãe descobrir perfil secreto.

Redação
28 de Março de 2026
Foto da família Calegario
País

Filhos fazem ensaio fotográfico com mãe em câncer terminal durante última viagem em família

Sessão de fotos realizada em Maceió registrou os últimos momentos de Sônia Calegario, de 51 anos. Meses depois, o relato da fotógrafa sobre o contexto das imagens emocionou milhares de pessoas nas redes sociais.

Gabriel Bezerra* e Maria Clarice Nascimento
28 de Março de 2026
Imagem de câmera de segurança aérea mostrando carro preto, onde entram uma pessoa de capuz e um rapaz de camisa preta e cabelo preto.
País

Neto mata o próprio avô no Paraná após viajar 600 km para roubar ouro

O valor estimado dos itens levados é de R$ 110 mil.

Redação
28 de Março de 2026
Pessoa sentada atrás de uma mesa de madeira, usando terno escuro, camisa clara e gravata estampada, com microfone à frente, em ambiente institucional com painel de madeira e bandeira ao fundo.
País

Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj, é preso pela 2ª vez no Rio de Janeiro

Deputado cassado é investigado por suspeita de repassar informações sigilosas a grupos criminosos.

Redação
27 de Março de 2026
Pessoa tira foto no espelho de um elevador, usando camiseta branca e colar fino, segurando um celular preto; paredes metálicas ao fundo e pulseira no pulso.
País

Estudante tira nota 0 e é desclassificado na Fuvest após usar linguagem erudita em redação

Luis Henrique Etechebere Bessa, de 18 anos, que disputava vaga no curso de Direito.

Redação
27 de Março de 2026
Uma mão estendida em primeiro plano faz um gesto de
País

Homem estupra filha sob efeito de remédios e jovem descobre por mensagens

Segundo a vítima, o pai enviou para ela mensagens e áudios mencionando o episódio.

Redação
27 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher sorrindo em uma selfie ao ar livre, com carros de estacionamento ao fundo, sugerindo um momento alegre e descontraído.
País

Policiais relatam agressões de tenente-coronel Neto contra Gisele dentro do quartel

A soldado Gisele Alves Santana foi encontrada sem vida com um tiro na cabeça em casa. Marido e tenente-coronel é o principal suspeito.

Redação
27 de Março de 2026
Pessoa segura um smartphone exibindo a página do Prouni, com o portal gov.br aberto ao fundo em um computador portátil.
País

Prazo para entrar na lista de espera do Prouni se encerra nesta quinta (26); veja cronograma

Adesão deve ser realizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de estudante de Direito.
País

Estudante de Direito tira a roupa durante aula em universidade no RJ

Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecimento.

Redação
25 de Março de 2026
foto da fachada do Instituto de Biologia da Unicamp.
País

O que se sabe sobre o furto de amostras de vírus em laboratório de maior segurança na Unicamp (SP)

Professora foi presa suspeita de furtar material biológico. Universidade faz alerta sobre riscos à saúde pública.

Redação
25 de Março de 2026
foto de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel. Ela é ré pelo assassinato do filho.
País

Prefeitura do RJ demite Monique Medeiros, mãe do menino Henry, 5 anos após o crime

Ré pela morte do filho, ela perde o cargo de professora concursada na rede municipal.

Redação
25 de Março de 2026
Fotos mostram entrada da Unicamp e professora Soledad Palameta Miller.
País

Professora da Unicamp é presa por furtar amostras de vírus de laboratório da universidade

Soledad Palameta Miller é suspeita de levar material para outra unidade da instituição sem permissão.

Redação
25 de Março de 2026
foto de Daniel Vorcaro durante discurso em palco.
País

Vorcaro recebe visita da família pela primeira vez após isolamento em prisão na PF

Encontro com familiares ocorre em meio a negociações de delação.

Redação
25 de Março de 2026
Vista aérea mostrando a asa de um avião comercial em primeiro plano, com um caça militar voando próximo sob um céu azul com nuvens.
País

Primeiro caça supersônico produzido no Brasil é apresentado em São Paulo; veja como funciona

Cerimônia de lançamento do F-39E Gripen ocorrerá no aeródromo da Embraer, com a presença do presidente Lula.

Redação
25 de Março de 2026