Onça-parda é encontrada em cima de árvore em bairro residencial no interior de SP
Filhote assustou moradores da região, mas foi capturado de forma segura pelo Corpo de Bombeiros.
Um filhote de onça-parda foi encontrado em cima de uma árvore de um bairro residencial do município de Birigui, interior paulista, na manhã desta quinta-feira (4).
Segundo o g1, o animal estava "descansando" em frente a uma residência localizada no Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri quando foi avistado por moradores.
Assustados com a presença da onça-parda na região, eles acionaram o Corpo de Bombeiros.
Veja também
Ao chegar ao local, a corporação capturou o animal de forma segura e encaminhou o filhote para avaliação médica. Após o procedimento, a onça-parda deve ser devolvida ao habitat natural.