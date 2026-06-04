Onça-parda é encontrada em cima de árvore em bairro residencial no interior de SP

Um filhote de onça-parda foi encontrado em cima de uma árvore de um bairro residencial do município de Birigui, interior paulista, na manhã desta quinta-feira (4).

Segundo o g1, o animal estava "descansando" em frente a uma residência localizada no Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri quando foi avistado por moradores.

Assustados com a presença da onça-parda na região, eles acionaram o Corpo de Bombeiros.

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Ao chegar ao local, a corporação capturou o animal de forma segura e encaminhou o filhote para avaliação médica. Após o procedimento, a onça-parda deve ser devolvida ao habitat natural.