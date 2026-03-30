Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo

Aeronave pousou em segurança após o ocorrido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:59)
País

O motor de um avião da Delta Air Lines explodiu logo após a decolagem no Aeroporto de Guarulhos, na noite deste domingo (29). Segundo informações do g1, a aeronave tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e retornou ao aeroporto em segurança.

O Airbus A330-300 decolou às 23h49 e a explosão no motor esquerdo ocorreu ainda durante o procedimento de subida. Com o estouro, parte do material chamuscado caiu no gramado ao lado da pista, causando um incêndio

A torre de controle do Aeroporto de Guarulhos percebeu o ocorrido e comunicou os pilotos sobre a presença de fogo em uma das asas. O comandante declarou mayday e fez um pouso forçado. Ninguém ficou ferido e o voo foi cancelado. 

Veja também

teaser image
País

Pai e filho morrem em acidente de avião de pequeno porte no Rio de Janeiro

teaser image
País

Mãe de Isabella Nardoni faz homenagem nos 18 anos da morte da filha: ‘dia mais difícil da vida’

Imagens mostram explosões

A cena foi flagrada pelo canal do Youtube Aviação Guarulhos, que tem como foco registrar a movimentação de aeronaves no aeroporto internacional. As imagens mostram o A330 ganhando altura, quando primeiro uma fumaça branca é expelida do moto esquerdo, dando a uma sequência de explosões. 

Airbus A330 em decolagem em Guarulhos.
Legenda: A torre de controle do Aeroporto de Guarulhos percebeu o ocorrido e comunicou os pilotos sobre a presença de fogo em uma das asas.
Foto: Reprodução Youtube / Aviação Guarulhos JPD.

O vídeo também mostra quando brasas em chamas caem sobre o gramado. Os bombeiros foram acionados e em poucos minutos o fogo foi extinto. 

Em nota, a Delta Air Lines informou que o voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e que trabalha para realocar os passageiros em outros voos. 

Veja nota da Delta Air Lines, na íntegra:

O voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem na noite de domingo, após um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pela equipe de combate a incêndio aeroportuário (ARFF), e os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e da tripulação é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aos nossos clientes por esse atraso em suas viagens.

 

Assuntos Relacionados
Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo
País

Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo

Aeronave pousou em segurança após o ocorrido.

Redação
Há 41 minutos
Destroços de uma aeronave espalhados em uma área de vegetação, com partes completamente queimadas e ainda soltando fumaça. Entre os restos carbonizados, é possível ver fragmentos metálicos retorcidos e objetos parcialmente destruídos sobre a grama. O local aparenta ser uma área rural, com vegetação ao redor do ponto de queda.
País

Pai e filho morrem em acidente de avião de pequeno porte no Rio de Janeiro

As circunstâncias da queda da aeronave ainda são apuradas.

Redação
29 de Março de 2026
País

Mãe de Isabella Nardoni faz homenagem nos 18 anos da morte da filha: ‘dia mais difícil da vida’

Isabella foi morta aos 5 anos em 29 de março de 2008 em São Paulo

Redação
29 de Março de 2026
A mãe expôs o filho após postagem machista em perfil secreto e viralizou nas redes.
País

Mãe 'invade' rede social do filho adolescente para repreender postagem machista

Adolescente de 15 anos foi punido após mãe descobrir perfil secreto.

Redação
28 de Março de 2026
Foto da família Calegario
País

Filhos fazem ensaio fotográfico com mãe em câncer terminal durante última viagem em família

Sessão de fotos realizada em Maceió registrou os últimos momentos de Sônia Calegario, de 51 anos. Meses depois, o relato da fotógrafa sobre o contexto das imagens emocionou milhares de pessoas nas redes sociais.

Gabriel Bezerra* e Maria Clarice Nascimento
28 de Março de 2026
Imagem de câmera de segurança aérea mostrando carro preto, onde entram uma pessoa de capuz e um rapaz de camisa preta e cabelo preto.
País

Neto mata o próprio avô no Paraná após viajar 600 km para roubar ouro

O valor estimado dos itens levados é de R$ 110 mil.

Redação
28 de Março de 2026
Pessoa sentada atrás de uma mesa de madeira, usando terno escuro, camisa clara e gravata estampada, com microfone à frente, em ambiente institucional com painel de madeira e bandeira ao fundo.
País

Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj, é preso pela 2ª vez no Rio de Janeiro

Deputado cassado é investigado por suspeita de repassar informações sigilosas a grupos criminosos.

Redação
27 de Março de 2026
Pessoa tira foto no espelho de um elevador, usando camiseta branca e colar fino, segurando um celular preto; paredes metálicas ao fundo e pulseira no pulso.
País

Estudante tira nota 0 e é desclassificado na Fuvest após usar linguagem erudita em redação

Luis Henrique Etechebere Bessa, de 18 anos, que disputava vaga no curso de Direito.

Redação
27 de Março de 2026
Uma mão estendida em primeiro plano faz um gesto de
País

Homem estupra filha sob efeito de remédios e jovem descobre por mensagens

Segundo a vítima, o pai enviou para ela mensagens e áudios mencionando o episódio.

Redação
27 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher sorrindo em uma selfie ao ar livre, com carros de estacionamento ao fundo, sugerindo um momento alegre e descontraído.
País

Policiais relatam agressões de tenente-coronel Neto contra Gisele dentro do quartel

A soldado Gisele Alves Santana foi encontrada sem vida com um tiro na cabeça em casa. Marido e tenente-coronel é o principal suspeito.

Redação
27 de Março de 2026
Pessoa segura um smartphone exibindo a página do Prouni, com o portal gov.br aberto ao fundo em um computador portátil.
País

Prazo para entrar na lista de espera do Prouni se encerra nesta quinta (26); veja cronograma

Adesão deve ser realizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de estudante de Direito.
País

Estudante de Direito tira a roupa durante aula em universidade no RJ

Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecimento.

Redação
25 de Março de 2026
foto da fachada do Instituto de Biologia da Unicamp.
País

O que se sabe sobre o furto de amostras de vírus em laboratório de maior segurança na Unicamp (SP)

Professora foi presa suspeita de furtar material biológico. Universidade faz alerta sobre riscos à saúde pública.

Redação
25 de Março de 2026
foto de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel. Ela é ré pelo assassinato do filho.
País

Prefeitura do RJ demite Monique Medeiros, mãe do menino Henry, 5 anos após o crime

Ré pela morte do filho, ela perde o cargo de professora concursada na rede municipal.

Redação
25 de Março de 2026
Fotos mostram entrada da Unicamp e professora Soledad Palameta Miller.
País

Professora da Unicamp é presa por furtar amostras de vírus de laboratório da universidade

Soledad Palameta Miller é suspeita de levar material para outra unidade da instituição sem permissão.

Redação
25 de Março de 2026
foto de Daniel Vorcaro durante discurso em palco.
País

Vorcaro recebe visita da família pela primeira vez após isolamento em prisão na PF

Encontro com familiares ocorre em meio a negociações de delação.

Redação
25 de Março de 2026
Vista aérea mostrando a asa de um avião comercial em primeiro plano, com um caça militar voando próximo sob um céu azul com nuvens.
País

Primeiro caça supersônico produzido no Brasil é apresentado em São Paulo; veja como funciona

Cerimônia de lançamento do F-39E Gripen ocorrerá no aeródromo da Embraer, com a presença do presidente Lula.

Redação
25 de Março de 2026
Fotos mostram Rafael de Góis e operação
País

Operação da PF contra fraudes bancárias mira CEO do Grupo Fictor, que iria comprar Master de Vorcaro

Objetivo da “Fallax” é desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

Redação
25 de Março de 2026
foto de entregador por aplicativo em moto.
País

Governo sugere adicional de R$ 2,50 por km a entregadores de aplicativos

A decisão foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência na tarde desta terça-feira (24).

Redação
24 de Março de 2026
Pai e filho se emocionam ao descobrir gravidez simultânea de esposas; veja vídeo
País

Pai e filho se emocionam ao descobrir gravidez simultânea de esposas; veja vídeo

Entre coincidências, surpresas e emoções, revelação de gestações simultâneas encantam as redes sociais

*Clara Cezarino e Nathalia Paula Braga
24 de Março de 2026