Motor de avião explode após a decolagem em Guarulhos; veja vídeo

O motor de um avião da Delta Air Lines explodiu logo após a decolagem no Aeroporto de Guarulhos, na noite deste domingo (29). Segundo informações do g1, a aeronave tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e retornou ao aeroporto em segurança.

O Airbus A330-300 decolou às 23h49 e a explosão no motor esquerdo ocorreu ainda durante o procedimento de subida. Com o estouro, parte do material chamuscado caiu no gramado ao lado da pista, causando um incêndio.

A torre de controle do Aeroporto de Guarulhos percebeu o ocorrido e comunicou os pilotos sobre a presença de fogo em uma das asas. O comandante declarou mayday e fez um pouso forçado. Ninguém ficou ferido e o voo foi cancelado.

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Imagens mostram explosões

A cena foi flagrada pelo canal do Youtube Aviação Guarulhos, que tem como foco registrar a movimentação de aeronaves no aeroporto internacional. As imagens mostram o A330 ganhando altura, quando primeiro uma fumaça branca é expelida do moto esquerdo, dando a uma sequência de explosões.

Legenda: A torre de controle do Aeroporto de Guarulhos percebeu o ocorrido e comunicou os pilotos sobre a presença de fogo em uma das asas. Foto: Reprodução Youtube / Aviação Guarulhos JPD.

O vídeo também mostra quando brasas em chamas caem sobre o gramado. Os bombeiros foram acionados e em poucos minutos o fogo foi extinto.

Em nota, a Delta Air Lines informou que o voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e que trabalha para realocar os passageiros em outros voos.

Veja nota da Delta Air Lines, na íntegra:

O voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem na noite de domingo, após um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pela equipe de combate a incêndio aeroportuário (ARFF), e os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e da tripulação é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aos nossos clientes por esse atraso em suas viagens.