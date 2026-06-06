Nutricionista que escapou de tentativa de estupro em SP trata tremor e relata não conseguir dormir

A nutricionista cearense Jéssica Soares, 35, que escapou de uma tentativa de estupro ao reagir e aplicar um golpe conhecido como "mata-leão" no agressor, em Barueri (SP), revelou — em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste — que ainda enfrenta as consequências psicológicas do trauma. De volta a Fortaleza, onde reencontrou a família, ela contou que está tratando um tremor desenvolvido após o episódio e que não consegue dormir.

Jéssica relatou que sofreu uma crise de pânico recentemente e segue em acompanhamento médico e psicológico para lidar com os efeitos emocionais da violência. Mesmo após deixar São Paulo e retornar ao Ceará, a nutricionista afirma que o trauma ainda se manifesta fisicamente.

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“Quinta-feira passada, eu tive uma crise de pânico. Estou tratando um tremor que desenvolvi no corpo, mas o médico disse que, quando completarmos 15 dias de medicação, já vai melhorar. O meu maior problema é dormir. Eu não estou conseguindo dormir”, afirmou.

Apesar da repercussão do caso e das demonstrações de apoio recebidas, Jéssica disse que ainda busca respostas sobre as circunstâncias da tentativa de estupro.

Perguntas que ainda tiram sono de Jéssica

Legenda: Jéssica Soares se diz mais segura ao lado da família. Foto: Ismael Soares/SVM

A nutricionista revelou que ainda convive com dúvidas sobre a ação do agressor, Wellington de Oliveira Santos, e acredita que compreender melhor o que aconteceu pode ajudá-la no processo de recuperação.

Por mais que eu seja forte, pareça forte, tenha vindo e esteja me expondo, o corpo está curando, mas o que eu sinto dentro de mim é que ainda preciso saber o que aconteceu de fato. Preciso saber se esse homem já me monitorava. Preciso saber se era alguém falando com ele no telefone. Eu preciso disso, talvez para ficar mais tranquila. Jéssica Soares Nutricionista

Segundo Jéssica, voltar para Fortaleza e estar cercada pela família tem sido fundamental para recuperar a sensação de segurança.

“Agora já estou com psicólogo, já estou tomando as medicações. A vinda para cá já vai me ajudar muito. Ontem eu não consegui dormir, mas, só de estar com a minha mãe do meu lado, no aconchego de casa, com a minha família e com os meus amigos, aqui, na minha terrinha, parece que me senti mais segura, mais acolhida. Aí o meu corpo começa a relaxar, a ficar mais em paz”.

Como a cearense conseguiu escapar da tentativa de estupro em São Paulo?

Jéssica contou à reportagem que dormia quando teve o apartamento invadido.

Wellington teria dito a ela que já vinha a observando há algum tempo. A defesa do preso não foi localizada pela reportagem.

A nutricionista lembra que acordou assustada, tentando se defender no primeiro momento, até sem entender o que estava acontecendo. O caso aconteceu na manhã do dia 23 de maio de 2026.

"Eu estava muito cansada, ofegante, não consegui fechar o 'mata-leão' e fiquei pensando em uma estratégia para sair dali. Consegui imobilizar ele", diz.

"Treinei defesa pessoal em Fortaleza, treinei boxe, Jiu-jitsu, Muay Thai... Todos os ensinamentos e, Deus, foram o que salvaram a minha vida". Jéssica Soares

Agora, além de esperar uma investigação minuciosa que aponte se alguém facilitou o acesso de Wellington à residência dela, Jéssica diz ter a expectativa de que "toda essa minha exposição sirva para outras mulheres denunciarem tudo o que ele já fez".

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Quem é o suspeito preso por tentativa de estupro?

Wellington de Oliveira Santos implorou ao menos quatro vezes ao juiz para não permanecer preso.

O suspeito já tem uma condenação por estupro em 2015 e estava em livramento condicional desde julho de 2021.