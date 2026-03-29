Mãe de Isabella Nardoni faz homenagem nos 18 anos da morte da filha: ‘dia mais difícil da vida’

Ana Carolina Oliveira publicou nas redes sociais neste domingo (29) um vídeo em homenagem à filha Isabella Nardoni, que foi morta aos 5 anos no dia 29 de março de 2008 em São Paulo. Na época, o assassinato da criança chocou o Brasil.

A vítima foi jogada do sexto andar de um apartamento na Zona Norte de São Paulo pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá.

No vídeo, a mãe de Isabella relembra que foi o dia mais difícil da sua vida. "29 de março de 2008. E se? É a pergunta que rondou a minha vida por muitos anos. E se hoje na minha casa nós fôssemos em cinco? E se a Isabela tivesse conhecido o Miguel e a Maria Fernanda? Uma história foi rompida", disse no vídeo.

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Ela acrescenta: "mas uma história que não acabou ali. Uma história que vai muito além da partida de uma criança. Hoje eu entendo e consigo ver que ela deixou um legado. Que a Isabela deixou algo muito maior", ressaltou.

Ana também afirma que foi legado para tantas crianças que vivem em um silêncio e que "esse legado se transformou. Se transformou em luta, se transformou em propósito e se transformou em transformar vidas".

A mãe também diz que ao lembrar da filha todos os dias também a faz reconhecer que a violência está muitos lugares. "Desde o dia 29 de março de 2008, eu não estou só. Nós somos muitos. E hoje são 18 anos. 18 anos que eu sigo por ela e também por todas as outras crianças".

Morte de Isabella Nardoni

Segundo a Polícia Civil, o crime não foi acidental. Anna Carolina Jatobá teria esganado e asfixiado Isabella, enquanto Alexandre cortou a rede de proteção da janela e lançou o corpo da filha.

O Ministério Público afirmou que a menina foi morta após uma discussão dentro do apartamento, enquanto a mãe, estava em outro local.

Os acusados sempre negaram o crime, sugerindo a hipótese de um invasor desconhecido, que nunca foi localizado. Mesmo assim, ambos foram presos logo após o ocorrido.

Em 2010, o casal Nardoni foi condenado: Anna Carolina Jatobá a 26 anos e Alexandre a 30 anos de prisão. Em anos recentes, ambos tiveram progressões para o regime aberto, com Jatobá beneficiada em 2023 e Alexandre em 2024.