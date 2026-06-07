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Conheça Éderson, novo convocado da Seleção que já jogou no Fortaleza

O volante, que atua pela Atalanta, da Itália, substitui o lateral-direito Wesley após lesão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
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Legenda: Aos 26 anos e natural de Campo Grande (MS), Éderson foi convocado pela primeira vez em 2024.
Foto: Divulgação / Atalanta.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste domingo (7), mudança no time da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Agora, o grupo conta com o volante Éderson, que atua pela Atalanta, da Itália, e chamou atenção do mercado europeu após jogar no Fortaleza em 2021. 

Aos 26 anos, Éderson é natural de Campo Grande (MS). Segundo a CNN Brasil, foi convocado pela primeira vez em 2024, somando três partidas pela Seleção sob o comando de Dorival Júnior e 107 minutos em campo. 

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O jogador também chegou a integrar a primeira lista divulgada por Carlo Ancelotti em junho de 2025, mas ainda não chegou a atuar sob o comando do treinador italiano.

Na pré-lista também estavam disponíveis os laterais-direitos Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. 

Do Fortaleza para a Itália

Conforme indica a CNN Brasil, Éderson foi revelado pelas categorias de base do Desportivo Brasil e atuou nos clubes Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza.

A participação no time cearense, em 2021, projetou Éderson nacionalmente. Foram 58 jogos pelo Tricolor do Pici, além de três gols e três assistências. 

Em 2022, transferiu-se para a Salernitana, da Itália. Após poucos meses e um desempenho consistente no Campeonato Italiano, foi a vez do time Atalanta receber o jogador, equipe na qual Éderson se consolidou como um dos principais meio-campistas da Serie A.

As principais características que destacam o atleta são a intensidade na marcação, a capacidade de condução de bola e a chegada ao ataque.

Fortaleza é o time do coração, diz Éderson

Durante entrevista ao jornal Lance, em 2024, Éderson revelou que o Fortaleza é o seu time do coração. 

“Eu tenho um carinho enorme pelo Fortaleza, então eu continuo torcendo por eles, porque é um clube que me trouxe muita felicidade. Então, Fortaleza”, disse o jogador.

Nas redes sociais, o Fortaleza Esporte Clube fez uma publicação em comemoração à convocação. "Que orgulho ver você entre os convocados!Parabéns, @ederson99! Toda a Nação Tricolor estará na torcida por você na busca pelo hexa", diz o texto. O time também se solidariza com a recuperação de Wesley.

Jogador substitui o lateral-direito Wesley após lesão

A convocação de Éderson ocorre após o corte do lateral-direito Wesley, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo amistoso contra o Egito, neste sábado (6).

O lateral-direito do Roma sentiu dores já no primeiro tempo do jogo, levando a mão esquerda após uma finalização e sendo substituído por Danilo na partida. 

Essa seria a primeira Copa do Mundo disputada por Wesley, que tem 22 anos e foi revelado pelo Flamengo. 

O prazo de recuperação do atleta ainda não foi divulgado pela CBF. 

A Copa é logo ali!

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção estreia diante dos Marroquinos no dia 13 de junho. O duelo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, já nos Estados Unidos.

Éderson, jogador de futebol veste uniforme azul e preto listrado e sorri durante uma partida. Em campo, ele faz um gesto com as mãos enquanto olha para o lado. Ao fundo, a arquibancada aparece desfocada, com torcedores e iluminação de estádio.

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