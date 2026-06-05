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Diário do Nordeste

Brasil x Egito em amistoso internacional: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

O confronto é o último preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores da Seleção Brasileira de futebol.
Foto: Nelson Terme/ CBF

A Seleção Brasileira encara o Egito, neste sábado (6), às 19 horas, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, como preparação final para a Copa do Mundo 2026. O amistoso será o último jogo do Brasil antes da estreia da Copa do Mundo, que será no dia 13 contra Marrocos.

A partida é chave para o técnico italiano Carlo Ancelotti definir o esquema tático ideal para o mundial, já que o amistoso anterior, contra o Panamá no Maracanã, na goleada por 6x2, deixou dúvidas quanto a segurança defensiva no 4-2-4. 

Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira
Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti deve mexer no time do Brasil para o amistoso com o Egito
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Assim, o treinador deve mudar a formação da Seleção Brasileira em 3 peças, indo para o 4-3-3: Douglas Santos na lateral-esquerda, Paquetá no meio e Igor Thiago no ataque.

Deixam a equipe titular: Alex Sandro, Matheus Cunha e Luiz Henrique.

O treinador brasileiro justificou as mudanças por entender que o 4-2-4 já está consolidado e ele precisa ver a Seleção atuar de outra forma.

“É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste”, adiantou o treinador.


PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

TV Globo
SporTV
Ge TV
Globoplay

DEPOIS, É COPA DO MUNDO!

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, contra Marrocos, Haiti e Escócia. A principal baixa ainda é o atacante Neymar, que trata uma lesão muscular na panturrilha e sequer viajou para o confronto. Ele faz fisioterapia no CT nos EUA que o Brasil treina e fará exame de imagem na segunda-feira (8) para ser liberado para voltar aos treinos.

Já o Egito aparece no Grupo G do Mundial. A equipe enfrenta Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: 

Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Raphinha; Igor Thiago e Vini Júnior.. Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: 

Mostafa Shobeir; Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Karim Hafez e Mohamed Hany; Marwan Attia, Eman Ashour, Mahmoud Trezeguet e Mohamed Salah; Zizo e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

BRASIL X EGITO | FICHA TÉCNICA

Competição: Amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026
Local: Estádio Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos
Data: 6/06/2026 (sábado)
Horário: 19h (de Brasília)

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