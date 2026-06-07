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Ancelotti aprova atuação da Seleção e indica time definido para estreia na Copa

Comandante destacou a evolução coletiva da equipe desde o início do período de preparação nos Estados Unidos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
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Legenda: Ancelotti, técnico da Seleção.
Foto: @rafelribeirorio / CBF

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, em Cleveland, deixou o técnico Carlo Ancelotti satisfeito às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026. Após o último amistoso preparatório, o treinador elogiou o desempenho da equipe, destacou a intensidade apresentada em campo e afirmou que já tem uma ideia clara da formação que utilizará na primeira partida do Mundial, diante de Marrocos, no próximo dia 13.

Segundo Ancelotti, o amistoso serviu para realizar os últimos ajustes e testar algumas alternativas táticas, mas a base da equipe já está definida.

“Foi uma boa partida. A equipe mostrou atitude, intensidade e compromisso. Era importante terminar a preparação com uma vitória e boas sensações”, avaliou o treinador após o confronto. O Brasil venceu com gols de Bruno Guimarães e Endrick, chegando embalado para a Copa do Mundo.

O comandante também destacou a evolução coletiva da equipe desde o início do período de preparação nos Estados Unidos. Para ele, o grupo assimilou rapidamente as ideias propostas pela comissão técnica e demonstrou capacidade de adaptação durante os amistosos.

“Estou satisfeito com o que vi nestes dias. Os jogadores trabalharam muito bem e mostraram qualidade. Agora é o momento de recuperar energia e focar na estreia”, afirmou.

Ancelotti evitou confirmar a escalação que iniciará a caminhada brasileira no Mundial, mas indicou que poucas mudanças devem ocorrer em relação ao time que enfrentou os egípcios. “Tenho uma ideia bastante clara da equipe. Ainda temos alguns dias para avaliar todos os detalhes, mas a estrutura principal está definida”, declarou o treinador. A expectativa é que a comissão técnica utilize os próximos treinamentos para ajustar questões pontuais e definir os últimos detalhes antes do duelo contra os marroquinos.

A Seleção Brasileira encerra a fase de preparação com confiança elevada e a expectativa de iniciar a competição em busca do hexacampeonato. Com um elenco repleto de opções e sem problemas físicos relevantes, o Brasil chega à Copa cercado por grande expectativa. Ancelotti, por sua vez, reforçou a necessidade de manter o foco e a concentração. “A Copa do Mundo é uma competição diferente. Precisamos estar preparados para cada partida, porque qualquer detalhe pode fazer a diferença”, concluiu.

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