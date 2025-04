Mãe de Isabella Nardoni compartilha relato em aniversário de 23 anos da filha: 'Você vive'

Ana Carolina Oliveira, vereadora de São Paulo e mãe de Isabela Nardoni, utilizou suas redes sociais para lembrar o aniversário da filha, que completaria 23 anos nesta sexta-feira (18). “Filha, hoje você faria 23 anos. A saudade aperta, mas o amor grita mais alto”, escreveu Ana Carolina em sua postagem.

Ela expressou sua gratidão pelos cinco anos que passou com a filha, morta após ser jogada do sexto andar do Edifício London, em São Paulo, pelo pai, Alexandre Nardoni, logo após ser asfixiada pela madrasta, Anna Carolina Jatobá, em 2008. “Obrigada por esses 5 anos que vivemos juntas. Obrigada por ainda ser minha força", declarou, ainda, a mãe da menina.

Destaque nas urnas

Ana Carolina foi eleita para o cargo municipal em 2024 com mais de 129 mil votos, a segunda maior votação da última eleição na capital paulista. O assassinato de sua filha Isabela completa 17 anos em 2025. No ano passado, um novo desdobramento: a pena do casal condenado foi flexibilizada.