Brasil x EUA na Arena Castelão bate recorde de público do futebol feminino no Nordeste

O amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Estados Unidos registrará o maior público da história da modalidade na Região Nordeste. O jogo ocorre na próxima terça-feira (9), às 21h30.

Até o momento, mais de 37 mil torcedores garantiram presença na Arena Castelão, em Fortaleza. O número supera o recorde anterior de 33.272 espectadores registrado na Arena Pernambuco em 2024.

A partida é o segundo confronto de uma série preparatória para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá o Brasil como sede e Fortaleza como uma das oito cidades-anfitriãs.

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No primeiro jogo, realizado no último sábado (6) em São Paulo, a equipe brasileira venceu as norte-americanas por 2 a 1.

De acordo com o Governo do Ceará, o evento servirá como um teste operacional para o Mundial, mobilizando um plano integrado com 670 agentes de segurança e 200 voluntários.

O governador Elmano de Freitas destacou que a lotação do estádio credencia o estado a buscar a sede do jogo de abertura da Copa no próximo ano.

Orientações e Acesso

Para o acesso à Arena Castelão, a nova Lei Geral do Esporte exige o cadastro obrigatório de biometria facial, que deve ser feito previamente pelo celular.

Os portões serão abertos às 18h30, três horas antes do início do jogo, e a Secretaria do Esporte (Sesporte) recomenda que o público priorize o uso de camisas nas cores verde e amarelo, evitando uniformes de clubes locais.

Ainda restam ingressos disponíveis para o setor Superior Norte, comercializados via plataforma digital. Gratuidade para crianças menores de 12 anos e modalidades de meia-entrada, incluindo a social mediante doação de alimento, seguem as normas vigentes e exigem retirada antecipada.