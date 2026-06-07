Brasil vence os EUA de virada e agora desembarca em Fortaleza para novo duelo no Castelão

A Seleção Brasileira Feminina mostrou poder de reação e derrotou os Estados Unidos por 2 a 1, neste sábado (6), na Neo Química Arena, em São Paulo. Mesmo após sofrer um gol logo nos primeiros minutos, a equipe comandada por Arthur Elias buscou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto, conquistando uma vitória importante diante das atuais campeãs olímpicas.

Após a partida, Arthur Elias elogiou a postura das jogadoras diante de uma das seleções mais fortes do mundo. O treinador destacou a capacidade de reação do Brasil e a personalidade demonstrada pela equipe para reverter a desvantagem inicial. Segundo ele, o resultado reforça a evolução do grupo no processo de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Castelão será a casa do Brasil feminino

Agora, as atenções se voltam para Fortaleza. Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (9), às 21h30, na Arena Castelão. O confronto será a oportunidade para o torcedor cearense acompanhar de perto um dos maiores clássicos do futebol feminino mundial, além de ver em campo algumas das principais estrelas da modalidade.

A expectativa é de grande público no Castelão para o reencontro entre brasileiras e norte-americanas. O duelo faz parte da preparação da Seleção para os próximos compromissos do ciclo rumo ao Mundial de 2027, que será disputado em solo brasileiro.

Embalada pela vitória em São Paulo, a equipe de Arthur Elias chega a Fortaleza em busca de mais um resultado positivo diante das americanas e de fortalecer ainda mais a confiança do elenco.