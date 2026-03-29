Pai e filho morrem em acidente de avião de pequeno porte no Rio de Janeiro

Um acidente de avião matou pai e filho na tarde deste domingo (28), em Rio Claro (RJ). As vítimas foram identificadas como Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e Valentim Rufino da Costa, de 40 anos.

Eles estavam a bordo da aeronave de pequeno porte no momento da queda. As informações são do g1. O acidente aconteceu por volta das 11h55, na região de Passa Três, em uma área de mata localizada dentro de uma propriedade privada, segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar.

Veja também País Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj, é preso pela 2ª vez no Rio de Janeiro País Neto mata o próprio avô no Paraná após viajar 600 km para roubar ouro

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram a morte das duas vítimas. De acordo com os bombeiros, o avião teria colidido contra um muro antes de cair.

A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciaram as investigações para apurar as causas da queda. Uma equipe de perícia esteve no local para coletar informações que possam auxiliar na apuração.

Após os procedimentos periciais, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha a Rio Claro.

As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas. O caso foi registrado na delegacia de Rio Claro, que conduz a investigação.

Condição da aeronave

Segundo dados do site especializado Jetphotos, a aeronave envolvida no acidente é um ultraleve modelo TL-3000 Sirius, fabricado na República Tcheca. O avião pertence à empresa Esquadrilha CEU, que divulgou uma nota sobre o ocorrido.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave era classificada como experimental e estava em situação regular. O tipo de voo registrado era diurno, condição em que os pilotos não dependem exclusivamente de instrumentos para navegação.

Governador do Rio se pronuncia

Em nota oficial, o governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, prestou homenagens às vítimas e manifestou solidariedade aos familiares.

''Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste difícil momento. [...] O Governo do Estado segue mobilizado, acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas”, disse.