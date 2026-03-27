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Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj, é preso pela 2ª vez no Rio de Janeiro

Deputado cassado é investigado por suspeita de repassar informações sigilosas a grupos criminosos.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Pessoa sentada atrás de uma mesa de madeira, usando terno escuro, camisa clara e gravata estampada, com microfone à frente, em ambiente institucional com painel de madeira e bandeira ao fundo.
Legenda: Rodrigo Bacellar (União Brasil) havia sido preso em dezembro do ano passado.
Foto: Thiago Lontra/Alerj.

O deputado cassado Rodrigo Bacellar (União Brasil) foi preso pela Polícia Federal em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado contra Bacellar foi cumprido ainda nesta sexta em meio à operação Unha e Carne III, que está relacionada com a ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas), responsável por definir um conjunto de regras para operações policiais em solo carioca.

Bacellar, ex-presidente da Alerj, havia sido preso em dezembro de 2025, na primeira fase da operação, que já investigava possíveis vazamentos de dados de uma operação contra o Comando Vermelho. O político foi solto em seguida, mas mediante a determinação de medidas cautelares.

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Em nota, os advogados do deputado cassado apontaram desconhecimento sobre os motivos da prisão. "Nosso cliente vinha cumprindo fiel e completamente todas as medidas cautelares impostas", comunicaram, reforçando que devem recorrer.

Mais indícios em investigação

A nova decisão apontou novos indícios de que o investigado teria atuado para atrapalhar operações policiais, em grupos criminosos violentos com infiltração política, e ainda teria participado do vazamento de informações sigilosas.

Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a cassação do mandado de Rodrigo Bacellar, o que pode levar a uma recontagem dos votos das eleições de 2022 no Rio de Janeiro. 

Bacellar também foi denunciado, no último dia 16 de março, pela Procuradoria-Geral da República por vazamentos de informações para o Comando Vermelho. Além dele, o ex-deputado estadual TH Joias, o desembargador federal Macário Neto e mais duas pessoas também foram denunciados. 

Desde o fim do ano passado, Alerj estava sendo comandada, interinamente, por Guilherme Delaroli (PL).

Já neste ano, o pleito pela presidência resultou na vitória de Douglas Ruas (PL), mas foi invalidado na quinta (26) após a constatação da ausência entre os votantes do deputado que deve substituir Bacellar na Alerj. 

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