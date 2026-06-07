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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 7 de junho de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Modric em ação pela Seleção da Croácia
Foto: DAMIR SENCAR / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (7)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 10h | Liechtenstein x Chipre | Sportv
  • 13h30 | Dinamarca x Ucrânia | Sportv
  • 15h45 | Croácia x Eslovênia | Sportv
  • 16h | Marrocos x Noruega | CazéTV e Xsports
  • 16h | Grécia x Itália | ESPN e Disney+
  • 20h | Colômbia x Jordânia | Sportv

COPA SUL-SUDESTE (FINAL)

  • 11h | Chapecoense x Avaí | SportyNet e Xsports

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 16h | CRB x São Bernardo | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

COPA VERDE (FINAL)

  • 18h30 | Paysandu x Anápolis | SportyNet e Canal do Benja
 
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