Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 7 de junho de 2026
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (7)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 10h | Liechtenstein x Chipre | Sportv
- 13h30 | Dinamarca x Ucrânia | Sportv
- 15h45 | Croácia x Eslovênia | Sportv
- 16h | Marrocos x Noruega | CazéTV e Xsports
- 16h | Grécia x Itália | ESPN e Disney+
- 20h | Colômbia x Jordânia | Sportv
COPA SUL-SUDESTE (FINAL)
- 11h | Chapecoense x Avaí | SportyNet e Xsports
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | CRB x São Bernardo | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
COPA VERDE (FINAL)
- 18h30 | Paysandu x Anápolis | SportyNet e Canal do Benja
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