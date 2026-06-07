Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (7)

AMISTOSO INTERNACIONAL

10h | Liechtenstein x Chipre | Sportv

13h30 | Dinamarca x Ucrânia | Sportv

15h45 | Croácia x Eslovênia | Sportv

16h | Marrocos x Noruega | CazéTV e Xsports

16h | Grécia x Itália | ESPN e Disney+

20h | Colômbia x Jordânia | Sportv

COPA SUL-SUDESTE (FINAL)

11h | Chapecoense x Avaí | SportyNet e Xsports

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

16h | CRB x São Bernardo | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

COPA VERDE (FINAL)