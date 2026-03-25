Conflito do Oriente Médio ‘está fora de controle’, na ‘iminência de uma guerra maior’, diz ONU
Ainda nesta quarta (25), o Irã rejeitou um plano de paz dos EUA.
A escalada do conflito no Oriente Médio tem preocupado a Organização das Nações Unidas (ONU). Nesta quarta-feira (25), o secretário-geral da entidade, António Guterres, alertou para uma “guerra maior”.
"A guerra está fora de controle. O mundo está encarando a iminência de uma guerra maior", alertou o gestor, de acordo com a Reuters.
Guterres disse ainda que já havia alertado que os combates representavam o risco de desencadear uma reação em cadeia que ninguém conseguiria controlar.
"Chegou a hora de parar de subir a escada da escalada e começar a subir a escada diplomática", acrescentou.
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Plano de Trump
Ainda nesta quarta-feira, o Irã rejeitou um plano de paz dos EUA, apresentou uma contraproposta e afirmou que "Trump não vai ser quem ditará o fim da guerra", segundo o g1.
"O Irã encerrará a guerra quando decidir fazê-lo e quando suas próprias condições forem atendidas", de acordo com o governo iraniano à estatal Press TV.
EUA, Israel e Irã
O conflito no Oriente Médio teve sua escalada após os Estados Unidos e Israel lançarem um ataque coordenado contra o Irã no dia 28 de fevereiro. Explosões foram registradas na capital Teerã e em ao menos outras quatro cidades.
Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, explosões foram ouvidas em cinco cidades: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e na capital Teerã.
Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Trump afirmou que a ação seria uma forma de prevenção contra o programa nuclear iraniano.