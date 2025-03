Comendo tartarugas e baratas, pescador peruano sobrevive 95 dias à deriva no Oceano Pacífico

O pescador peruano Máximo Napa, de 61 anos, foi encontrado vivo em águas internacionais perto do porto de Chimbote, no norte do Peru, na última terça-feira (11), após ficar 95 dias à deriva. No sábado (15), ele recebeu alta do hospital onde estava internado.

Napa sobreviveu comendo baratas, pássaros e uma tartaruga, conforme ele mesmo revelou em entrevista à imprensa local, quando retornou ao Peru, após ser encontrado por um navio equatoriano.

"Eu não queria morrer pela minha mãe. Tenho uma neta de dois meses, eu me agarrei a ela. Todos os dias eu pensava na minha mãe", evidenciou o pescador, em meio às lágrimas.

De acordo com o capitão do porto da Marinha Peruana, Jorge González, o pescador chegou em boas condições físicas. "Ele conseguia andar, tomar banho (...) Um pouco abalado pelas circunstâncias, certamente, mas em boas condições físicas", acrescentou.

PERDIDO EM MAR ABERTO

Legenda: Máximo Napa recebeu alta do hospital no último sábado (15) Foto: Handout / PERUVIAN NAVY / AFP

Máximo Napa partiu do porto de San Juan de Marcona, em Ica, no dia 7 de dezembro. As condições climáticas fizeram com que o navio perdesse o curso e entrasse em mar aberto.

"É um milagre que tenham encontrado meu pai (...) Nós, como família, nunca perdemos a esperança de encontrá-lo", disse sua filha, Inés Napa, à rádio RPP.

Segundo a Marinha Peruana, a falta de um radiofarol dificultou as buscas pelo pescador.

