Gilberto Gil e Lulu Santos dão selinho nos bastidores de festival no Rio de Janeiro

Os cantores Gilberto Gil, de 80 anos, e Lulu Santos, de 69, estiveram no mesmo festival no domingo (6) e deram um selinho nos bastidores da apresentação. O evento aconteceu em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Os dois, que eram as atrações do festival 'Rock The Mountain', posaram juntos para fotos e usaram o momento para celebrar a amizade de longa data.

Gil foi o responsável pelo início do momento, que logo depois repercutiu nas redes sociais. "Me dá um selinho", pediu o artista pouco antes de ser atendido pelo amigo. "Fazia tempo que a gente não dava um. Estava precisando", brincou Lulu.

O momento foi, inclusive, publicado por Gil no Instagram. "Um encontro de gente fina, elegante e sincera nos bastidores do Rock the Mountain", escreveu como legenda para a imagem, que já acumula milhares de curtidas e comentários.

Legenda: Momento virou publicação nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Entre esses últimos, vários fãs deixaram mensagens de carinho e admiração aos dois músicos. "Dois gigantes!!! Que homens!! Todo meu respeito e admiração!!!, escreveu o cantor Thiaguinho. Preta Gil, também cantora e filha de Gilberto, deixou outro comentário. "Amo vocês", se declarou.