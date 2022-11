Sandy revela impressões sobre novo projeto musical e parceria com Wanessa Camargo

A cantora Sandy refletiu sobre seus 32 anos de carreira musicial e apontou quais suas impressões sobre a atual fase, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, exibida na noite deste domingo (6).

Em seu novo projeto musucal, 'Nós Vóz Eles 2', Sandy traz parcerias com diversos cantores: Ludmilla, Wanessa Camargo, Agnes Nunes, Vitor Kley, Amaro Freitas e o duo OutroEu. As canções foram gravadas no estúdio de Sandy, em Campinas.

"É uma grande realização. Eu sinto a potência desses encontros em um lugar muito especial do meu coração", revelou Sandy ao Fantástico.

Ela entende o projeto como um novo recomeço de sua carreira musical, que já passou por diversas fases. "Eu tive a carreira com meu irmão, foram 17 anos. Aí fiquei dois anos afastada, e aí comecei uma carreira solo em 2010. Foi muita ansiedade, nervoso, não sabia qual era o meu lugar", explica.

Após paralisar a carreira solo pela maternidade e, depois, pela pandemia, Sandy identifica essa retomada como uma forma de reconhecimento.

40 anos

Vendo seu aniversário de 40 anos se aproximar, Sandy revela que está sentindo o impacto da idade. "A gente sente a passagem desse tempo e sente o que que a gente vai ganhando e o que a gente vai perdendo", explica.

Esse sentimento inspirou a música 'Voltar Pra Mim', em parceira com a cantora Ludmilla. "Eu quis uma pessoa que fosse um símbolo dessa coisa solta, dessa alegria", revela.

Entre os planos de Sandy para 2023, estão continuar em turnê e uma comemoração em grande estilo. Ela voltou aos palcos em turnê solo em agosto deste ano.

Parceria com Wanessa Camargo

Uma das músicas do projeto, 'Leve', é em parceria com Wanessa Camargo. Sandy revelou que as duas já haviam compartilhado o desejo de colaborar há anos.

Sandy Cantora Quando eu fiz essa música, a Wanessa me veio na cabeça no mesmo momento. E quando eu mostrei pra ela, então, ela se emocionou tanto. Ela falou: ‘Nossa, vamos quebrar essa imagem que as pessoas têm antiga dessa nossa rivalidade falsa que criaram’

Maternidade

A cantora aponta que a maternidade a transformou. Sandy e Lucas Lima são pais de Theo, de oito anos. A cantora conta que o filho é um grande parceiro.

Com a maior carga das atividades, a cantora precisou descobrir formas relaxar, como a música e o yoga. "Sempre fui de precisar do meu cantinho, sempre fui muito reservada, mas a maternidade trouxe esse barulho bom a mais. E realmente aumentou essa necessidade", disse.