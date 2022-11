Na Bahia, Daniela Mercury reproduz meme de bolsonarista pendurado em caminhão

Daniela Mercury reproduziu, durante sua apresentação na festa 'Micareta Salvador', o meme do bolsonarista agarrado ao para-brisa de um caminhão. O fato inusitado aconteceu na noite deste sábado (5).

Nas imagens, é possível ver um boneco vestido com uma camisa amarela preso à parte frontal do trio-elétrico enquanto a cantora se apresenta.

Nas redes sociais, a artista fez questão de mostrar o boneco, que usava até uma capa de chuva devido à instabilidade climática em Salvador.

"O 'patriota' adorou a música nova. Me disseram que ele se agarrou no meu trio para ouvir Soteropolitanamente na Moral. Não se preocupem, ele se soltou ao fim do trio, dançou junto com a gente e tá até tomando uma cervejinha com picanha", brincou Daniela. Assista:

Mais manifestações políticas

O show da cantora, que atuou fortemente na campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também foi marcado por outras manifestações políticas.

Segundo o G1, em determinado momento, Daniela discursou sobre democracia e apoio à comunidade LGBTQIA+ enquanto segurava a bandeira do Brasil e entoava a música 'O Canto da Cidade', lançada em 1992, um dos hits de sua carreira.

"Essa bandeira é nossa, o grito é nosso. A gente vai redemocratizar o Brasil de novo e quantas vezes for necessário. Vamos proteger o nosso país do fascismo e da mentira. Esse país é de todos nós, dos povos indígenas, da comunidade LGBT, de todos nós", afirmou.

A artista também puxou gritos de apoio a Lula e mandou um beijo para Janja, a futura primeira-dama.

Claudia Leitte foi vaiada

Na contramão, um dia antes, na sexta-feira (5), Cláudia Leitte, que se apresentou na mesma festa, foi vaiada pelo público. Isso porque, devido às movimentações sutis dela nas redes sociais nos últimos meses, seguidores a associaram a um posicionamento político alinhado ao então candidato e atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Cláudia, porém, nega que tenha se posicionado politicamente.

"Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor", disse a cantora ao público da festa.