Ludmilla responde à olhada de Daniela Mercury para Brunna Gonçalves: "te entendo mulher"

A funkeira Ludmilla reagiu de forma bem humorada um vídeo de Daniela Mercury observando Brunna Gonçalves durante a Parada LGBTQIAP+ de São Paulo, nesta sexta-feira (17).

Ludmila, que é casada com Brunna, repercutiu um vídeo que circulou nas redes sociais com a cantora baiana dando uma olhada para a ex-bbb durante um momento do evento. A gravação gerou vários comentários dos internautas e uma resposta simpática da funkeira carioca.

"Ô Daniela Mercury, eu te entendo mulher!", escreveu Ludmilla em uma postagem no Twitter.

Veja vídeo

A baiana entrou na brincadeira e respondeu com risadas. "Aí você me quebra! Kkkkkk. Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu (Verçosa, esposa de Mercury), claro", escreveu Daniela.

A interação ainda rendeu um convite de Ludmilla para um show da funkeira. "Olhar não faz mal não, Dani! Tá tudo em casa. Beijão pra vocês. Tô esperando vocês num Numanice, hein?".

"A gente vai! Já tá marcado. Me ligue. Mais que amigas, friends! beijos, bonecas!", respondeu Daniela.