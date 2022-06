Atores da série 'The Chosen One' morrem em acidente de van no México

Dois atores da série "The Chosen One", disponível na plataforma Netflix, morreram em um acidente de trânsito, na quinta-feira (16). Seis membros do elenco ficaram feridos depois que a van em que eles estavam capotou na península de Baja Califórnia Sur, no México.

De acordo com o jornal mexicano El Universal, o Ministério da Cultura da Baja Califórnia confirmou a morte dos atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar.

Os atores estiveram na Baja Califórnia nas filmagens da série "American Jesus" produzida pela Netflix. O Centro Cultural Helênico e o Ministério da Cultura da Baja Califórnia lamentaram as mortes em postagens nas redes sociais.

Acidente com capotamento

De acordo com portais locais, o acidente de carro aconteceu na rodovia peninsular na altura do trecho santa rosalía-Loreto. A van da equipe capotou após sair da estrada em uma área deserta. A tripulação aparentemente estava trabalhando na área próxima de Santa Rosália.

Quando os socorristas chegaram ao local, Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar estavam mortos, o resto da equipe foi transferida para uma clínica próxima.

De acordo com as chamadas de elenco, a série está sendo gravada por uma produtora independente.