Tyler Sanders, de Fear the Walking Dead, morre aos 18 anos; veja quem era o ator

O ator Tyler Sanders, de 18 anos, morreu na última quinta-feira (16), em Los Angeles. A causa do óbito não foi divulgada. Recentemente, o jovem recebeu uma indicação ao Daytime Emmy pela série "Uma Pitada de Magia", do Prime Video.

O jovem, que começou a atuar ainda com 10 anos, teve participações em muitos filmes de curta-metragem. Em 2007, ele interpretou a versão mais jovem de Jake Otto (Sam Underwood) na série de zumbis "Fear the Walking Dead".

Legenda: O seu último trabalho foi filme no "The Price We Play", com Stephen Dorff ("Um Lugar Qualquer") Foto: Reprodução

Outras séries foram "The Rookie" e "9-1-1: Lone Star". Sanders também participou do episódio final da série infantil "Uma Pitada de Magia", baseada no livro de 2010 de Cindy Callaghan, em 2019.

O seu último trabalho foi filme no "The Price We Play", com Stephen Dorff ("Um Lugar Qualquer"). A última publicação do ator nas redes sociais foi há seis, com a legenda: 'estilo".

No Instagram, ele compartilhava momentos descontraídos ao lado de amigos e familiares, além de práticas esportivas.