Game of Thrones deve ganhar série derivada de Jon Snow, com Kit Harington

A série Game of Thrones deve ganhar novo spin-off focado no personagem Jon Snow, interpretado pelo ator Kit Harington. Segundo o portal The Hollywood Reporter, a produção já estaria sendo desenvolvida pela HBO.

Ainda não há detalhes sobre a trama. Na última temporada, o personagem descobre que seu nome verdadeiro era Aegon Targaryen e que seria herdeiro do Trono de Ferro.

Mas ele acaba exilado e abandona sua antiga vida. No dia 21 de agosto, já estreia o primeiro spin-off da série, House of the Dragon. A expectativa é de que sejam realizadas três derivações.

Veja trailer:

Na prévia, membros de diferentes casas de Westeros, incluindo um antepassado dos Stark, jura lealdade a Viserys Targaryen. O trailer também confirma o título brasileiro da série, que será A Guerra dos Tronos: A Casa do Dragão.

O elenco inclui Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Matt Smith ("Doctor Who", "The Crown"), Rhys Ifans ("King's Man: A Origem", "Homem-Aranha") e Olivia Cooke ("Bates Motel", "Jogador Nº 1").

"Game of Thrones", uma das produções de televisão mais premiadas da história, estabeleceu um antes e um depois para as séries ao longo de oito temporadas transmitidas de 2011 a 2019, misturando universos fantásticos e medievais.