Atriz de 'Game of Thrones' deixa herança para esteticista e ela recusa receber

A britânica Diana Rigg, falecida aos 82 anos em 2020, deixou uma herança de £ 5 mil, cerca de R$ 28 mil, para uma esteticista que cuidava dela em um salão local. Identificada por Jéssica Zhu, a profissional se recusou a aceitar a quantia. Segundo o portal Daily Mail, ela preferiu destinar o dinheiro ao neto da atriz.

Em entrevista ao portal britânico, a esteticista disse manter "uma relação muito especial" com a atriz até o fim da vida dela, com quem trabalhava desde 2001, e ficou surpresa por ter sido citada em testamento. No entanto, ela declarou que preferiu deixar a herança de R$ 28 mil para o neto da atriz.

"Eu disse à filha de Diana que o dinheiro deveria ir para o neto dela porque eu fiz o que fiz por amor. Tivemos uma relação muito especial", afirmou a esteticista ao portal britânico.

A profissional visitou Dame Diana quando foi diagnosticada com câncer em março de 2020 e continuou a vê-la todos os dias até a morte da atriz naquele mês de setembro, aos 82 anos.

O dinheiro vai para Jack Stirling Garvey, 4 anos, filho da filha atriz de Dame Diana, Rachel Stirling e Guy Garvey, 47, cantor da banda de rock Elbow.

Outros nomes no testamento

Legenda: Atriz foi destaque em Game of Thrones Foto: Reprodução/YouTube

Ainda segundo o Daily Mail, outras pessoas e entidades foram beneficiadas com a herança de Diana Rigg. Em testamento, ela deixou a maior parte da fortuna, incluindo propriedades na França e nos Estados Unidos, para a filha de 44 anos, Rachael Stirling.

Ela deixou cerca de £3 milhões para a Srta. Stirling e deu £280.500 para parentes e instituições de caridade, incluindo £50.000 para o Great Ormond Street Hospital e o St Christopher's Hospice no sudeste de Londres, e £ 20.000 para o Earls Court Youth Club.

Ela também deu £500 para o Other Club, uma sociedade gastronômica do Hotel Savoy criada por Winston Churchill em 1911.