'House of the Dragon', derivada de Game of Thrones, ganha novo trailer; confira

A HBO divulgou nesta quinta-feira (5) mais um trailer de House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, que estreia em 21 de agosto, com exibição simultânea nos streamings HBO e HBO Max.

Baseada no livro "Fogo e Sangue" de George RR Martin, que inspirou a série original, a história está ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" - que conquistou exércitos de fãs em todo o mundo - e conta a história da família Targaryen.

Veja o trailer:

Na prévia, membros de diferentes casas de Westeros, incluindo um antepassado dos Stark, jura lealdade a Viserys Targaryen. O trailer também confirma o título brasileiro da série, que será A Guerra dos Tronos: A Casa do Dragão.

O elenco inclui Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Matt Smith ("Doctor Who", "The Crown"), Rhys Ifans ("King's Man: A Origem", "Homem-Aranha") e Olivia Cooke ("Bates Motel", "Jogador Nº 1").

"Game of Thrones", uma das produções de televisão mais premiadas da história, estabeleceu um antes e um depois para as séries ao longo de oito temporadas transmitidas de 2011 a 2019, misturando universos fantásticos e medievais.