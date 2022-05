Com shows e competição, maior evento de mágica da América Latina acontece em Fortaleza

Não apenas sentir a magia: estar nela. De 5 a 8 de maio, Fortaleza sedia o maior evento de mágica da América Latina. O XIV Congresso Flasoma acontece pela primeira vez na capital cearense e promete grandes momentos para os amantes desse universo.

A programação, embora restrita aos congressistas, também apresentará espetáculos abertos ao público. As atividades contemplam adultos e crianças, entre shows e competições. Falando nelas, a beleza e o nível das ilusões são o grande atrativo do evento.

Legenda: O cearense Eflém tem 25 anos de estrada na arte de fazer magia Foto: Divulgação

No total, 34 artistas participarão, incluindo 12 premiados mágicos brasileiros. Ryan Rodrigues, Rodrigo Lima, Wiliam Seven, Luis Fosc, Bernardo Sedlacek e o cearense Eflém são alguns deles. Além-fronteira, nomes do México, Guatemala, Bolívia, Venezuela, Chile, Colômbia, Uruguai, Portugal, Cuba, e Peru também marcarão presença.

É no Teatro São José que tudo ganhará vida. Durante o encontro, além da possibilidade de conferir o Campeonato Latino-Americano de Ilusionismo, os participantes terão acesso a shows de gala, conferências com mestres da mágica, oficinas e workshops.

Magia e solidariedade

Para as disputas da XIV edição do Flasoma, os artistas foram divididos em diferentes categorias, conforme princípios da Federação Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) - Latin America Championship of Magic. Os campeões recebem validação para participar do campeonato mundial promovido pela FISM, realizado trienalmente em diferentes países.

Legenda: O espanhol Javier Botia é Campeão Mundial de Mágicas na categoria Mentalismo Foto: Divulgação

Com vagas limitadas a 150 pessoas, as competições serão abertas ao público mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível. Os itens serão recebidos na porta do teatro São José, antes do início das competições. Eles serão destinados a uma instituição de caridade – a ser escolhida pela organização do evento após o término do congresso.

Fundada em outubro de 1982 em Buenos Aires (ARG), a Flasoma é uma entidade sem fins lucrativos, e maior referência do gênero da representação dos mágicos na América Latina, promovendo festivais, simpósios, competições, congressos internacionais de ilusionismo, entre outras atividades que fomentam o desenvolvimento da arte mágica, bem como a união das diversas classes mágicas de todo continente latino americano.

Serviço

XIV Congresso Flasoma

De quinta-feira (5) a domingo (8), no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro). Ingressos: Vagas limitadas à capacidade do teatro. Inteira: R$30/ Meia: R$15 (doação não-obrigatória de 1 kg de alimento não-perecível). Vendas na Plataforma Sympla.

Programação

05 a 08/05 – Show de Gala Internacional - às 20 h

Espetáculos para os Congressistas e Público em Geral

05/05 - Quinta-Feira

20h – Artistas a se apresentar: Grupo Arte de Viver, Arte de Viver, Ryan Rodriguez, Byron, Robert Giblan, Quique Marduk, Jack Maxxy, Javier Botia. Mestre de Cerimônias Wagner Messa.

06/05 - Sexta-Feira

20h – Artistas a se apresentar: Daniel Mormina, Juan de Marco, Luis Fosc, Bernardo Sedlacek, Juan Rubiales, William Seven, Henry Evans. Mestre de Cerimônias Tony Guerrero.

07/05 - Sábado

20h – Artistas a se apresentar: Luiz Karias, Cuba Magic, Uno y Medio, Horus, Daba y Cielo

Jei Min. Mestre de Cerimônias Sergio Ferrer.

08/05 - Domingo

16h – Show Infantil. Artistas a se apresentar: Ryan Rodriguez, Mago Mai, Eflém, Ezequias, Rodrigo Lima, Rey Bencito. Mestre de Cerimônias Lorenzo Pedemonti.

20h – Show de Encerramento com os vencedores da competição, e artistas variados presentes ao evento. Os nomes dos competidores que se apresentarão somente saberemos no domingo dia 08 de maio após a premiação da Competição FLASOMA. Mestre de Cerimônias Fernando Dantas.



Competição para os Congressistas e Público em Geral

05/05 - Quinta-Feira

13h às 16h30 - Competição Flasoma

06/05 - Sexta-Feira

9h às 12h - Competição Flasoma

07/05 - Sábado

9h às 12h- Competição Flasoma

